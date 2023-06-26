В Коми до конца июня ожидается холодная погода

В Республике Коми в последние дни первого летнего месяца 2023 года синоптики предсказали холодную погоду. Об этом сообщает ЦГМС региона. На территории Коми из-за арктического воздуха ожидаются дожди. Ночью температура воздуха опустится до +6…+11 градусов.

На крайнем севере ночью температура может опуститься до +1 градуса, а днем воздух прогреется до +15…+20 градусов тепла. В заполярье будет холодно — температура едва превысит +10 градусов. На юго-западе Республики Коми ожидается тепло до +24 градусов.

В Сыктывкаре в первой половине недели сохраниться теплая погода. В среднем температура воздуха будет +20…+22 градуса.