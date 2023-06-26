В Сыктывкаре опубликовали письма Сергея Довлатова к студентке из Коми

В столице республики тиражом 300 экземпляров вышла книга "Лялькин город", в основе которой - письма русского писателя Сергея Довлатова, адресованные студентке из Коми Светлане Меньшиковой. Информация об этом появилась на официальном сайте Института языка, литературы и истории Коми научного центра Уро РАН.

Письма датированы 1962-1963 годами. Тогда будущий писатель служил в армии в поселке Вожаель Княжпогостского района. Увидев в газете "Красное знамя" портрет студентки Светланы Меньшиковой, Довлатов стал писать девушке. Он общался с ней о солдатской жизни, рассказывал о писателях, которыми восхищался. В своих письмах Довлатов часто называл Светлану "лялька", а столицу региона прозвал "Лялькин город", откуда и появилось название работы. Автором-сооснователем книги стала директор Национального музея Республики Коми Светлана Бандура, а в редколлегию вошли ученые Института языка, литературы и истории Коми НЦ УРО РАН.