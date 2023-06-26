В Воркуте женщина вступилась за любимого и попала на скамью подсудимых

В Воркуте женщина пыталась остановить конфликт любимого с его знакомым и попала на скамью подсудимых. Об этом сообщили в пресс-службе судов Республики Коми.

Как следует из материалов дела, 36-летняя воркутинка, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пыталась остановить конфликт между своим сожителем и его оппонентом. В пылу ярости женщина взяла нож и дважды ударила потерпевшего в область ягодицы. Происшествие случилось во дворе дома №28Б по улице Суворова. Обвиняемая полностью признала вину. Мировой судья Шахтерского судебного участка Воркуты приговорил преступницу к 200 часам обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу.