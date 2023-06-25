Тельцы поплатятся за несдержанность, а Рыб затянут страсти: гороскоп на 25 июня

В этот день нужно быть осторожнее со словами. Увы, звезды гороскопа не будут склонять к сдержанности, ну а о том, что такое вежливость и дипломатичность окружающие и вовсе могут забыть. Овен. В течение дня Овен не раз может испытать настоящее смятение чувств. Некие события или неожиданная встреча может вызвать у него настоящую бурю эмоций! Быть может даже, в этот день в его душе вспыхнет всепоглощающая страсть. Однако какие бы чувства не бушевали в сердце Овна, лучше не делать поспешных выводов: буквально через день-два обстоятельства, возможно, изменятся. А возможно и нет.

Телец. Весь день Телец может быть подвержен такому недугу, как несдержанность в мелочах. В крупном со сдержанностью у Тельца тоже будут проблемы, однако его реакция на мелочи будет выглядеть совсем уж гипертрофированно, а иногда и комично. Самым уместным для Тельца было бы попытаться обращать многочисленные недоразумения и несуразности этого дня в шутку. Реагировать на них спокойно и адекватно у него все равно не получится.

Близнецы. Близнецы могут быть захвачены неудержимым водоворотом разнообразных эмоций. Весь день они будут стремиться быть в гуще событий и при этом не раз окажутся в центре внимания. Ну а привлечь к себе внимание будет довольно просто – достаточно затронуть в разговоре тему богатства и успеха. Все, что связано с большими деньгами или высоким положением в обществе, в этот день будет вызывать особенно активный отклик у окружающих. На этой почве Близнецам не так уж трудно будет найти единомышленников и сойтись с интересными людьми.

Рак. Раку лучше не давать воли своему языку: есть вероятность наговорить близким людям столько лишнего, что это станет серьезным испытанием для отношений. Простая задушевная беседа может быстро и незаметно перейти в стадию разговора на повышенных тонах или даже битья посуды. Чтобы не доводить до этого, в общении с близкими избегайте скользких тем и ни в коем случае не переходите на личности!

Лев. День у Льва обещает пройти за бесконечными разговорами. Разговоры же эти будут вращаться главным образом вокруг темы успеха и денег, а также размышлений о том, почему всего этого Льву так не хватает. Не исключено, что в одной из таких задушевных бесед Лев и сам не заметит, как приукрасит свои достоинства настолько, что надолго обретет славу фантазера.

Дева. Благополучие Девы может решительным образом измениться, – и не обязательно в лучшую сторону! Ей как никогда нужно соблюдать осторожность в любых вопросах, связанных с деньгами. Не помешает Деве также быть внимательнее и в отношениях с любимым человеком. Увы, но даже небольшое недопонимание может вызвать целую бурю, успокоить которую будет крайне сложно.

Весы. Планы Весов могут изрядно грешить мегаломанией или, в крайнем случае, гигантизмом. Если Весы не хотят оказаться у разбитого корыта, им не мешает быть скромнее и как-либо соразмерять свои амбиции со своими возможностями. Не следует забывать, что Наполеоновские планы – это, конечно, здорово, но не все Наполеоны хорошо завершили свою карьеру.

Скорпион. Обстоятельства раз за разом будут опрокидывать планы Скорпиона, вынуждая его плыть против течения. Сам же Скорпион в эти моменты может испытывать странную пассивность и нежелание спорить с обстоятельствами. Увы, поддавшись таким настроениям, Скорпион рискует набить немало шишек. Так что, хочешь не хочешь, а плыть против течения все равно придется! И это хорошо, потому что именно это приведет его к успеху и наделит особым магнетизмом в глазах окружающих.

Стрелец. День у Стрельца полностью будет зависеть от того, с какой ноги он встанет. Встанет с нужной – день сложится замечательно во всех отношениях и пройдет не просто хорошо, а изумительно. Ну а встанет не с той ноги – весь день все будет валиться из рук. Так что, проснувшись утром, присмотритесь, и если заподозрили, что встали не с той ноги, ложитесь снова. Вдруг во второй раз повезет больше?

Козерог. Козерогу потребуется вся его выдержка! Увы, в этот день даже небольшая вспышка гнева может перерасти в настоящий ураган, который разом перечеркнет все дела и планы Козерога. Одним словом, в этот день Козерогу лучше избегать любых сильных эмоций. А если он все же почувствует, что вот-вот готов взорваться, ему надо попытаться уговорить свой организм отложить этот взрыв.

Водолей. Голова Водолея будет буквально переполнена различного рода планами и проектами! И это замечательно, потому что именно в этот день судьба дает Водолею максимальные шансы на реализацию этих планов. Постарайтесь только не разменивать богатые возможности этого дня на совсем уж пустяковые дела. Не следует избегать больших и шумных компаний. Напротив, успех ждет вас именно там.