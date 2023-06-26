Обладают сверхсилой: названа группа крови с самым сильным иммунитетом

Одним из главных защитников нашего организма является интерферон. Группа крови человека связана с силой его выработки. Поэтому то, как организм вырабатывает интерферон при воздействии вирусной инфекции, напрямую зависит именно от группы крови.
Ученые из США обнаружили, что процесс выработки вещества сильно различается у разных групп крови. Наиболее активно белок вырабатывается у людей с четвертой группой крови. В данном исследовании 92 процента носителей этой группы продемонстрировали сильный иммунный ответ.
На втором месте оказались люди с третьей группой крови - 91 процент. Носители первой группы крови также показали высокий показатель - 80 процентов.
К сожалению, почти у 40-процентов носителей второй группы крови снижена способность вырабатывать интерфероны.
Напомним, что интерфероны - это белки, вырабатываемые клетками в ответ на инвазивные инфекции вирусного или бактериального происхождения.