Обладают сверхсилой: названа группа крови с самым сильным иммунитетом

Одним из главных защитников нашего организма является интерферон. Группа крови человека связана с силой его выработки. Поэтому то, как организм вырабатывает интерферон при воздействии вирусной инфекции, напрямую зависит именно от группы крови.

Ученые из США обнаружили, что процесс выработки вещества сильно различается у разных групп крови. Наиболее активно белок вырабатывается у людей с четвертой группой крови. В данном исследовании 92 процента носителей этой группы продемонстрировали сильный иммунный ответ.