Растет изнутри: найдена новая причина возникновения рака

Ученым удалось выяснить, что раковая опухоль не всегда связана с генетической предрасположенностью. ДНК могут мутировать при присоединении к ним колец РНК, пишет РИА Новости.
Генетическая информация, которую организм использует в качестве инструкции заложена в структуре ДНК. Сигналы, посылаемые генами помогают определить рост клеток, скорость их деления и срок жизни. Рак представляет собой ненормальный рост клеток, когда гены провоцируют производство неправильных белков.
Самая распространенная причина возникновения рака — приобретенные мутации, которые не передаются по наследству. Процесс изменения происходит в одной единственной клетке, которая может быть расположена в любом органе. От нее начинается рост дальше.
Биологам удалось выяснить, что ежедневно происходит деление ДНК клеток, которые повреждаются благодаря процессу окисления. При этом не все изменения являются критическими. В большинстве случаев они никак не влияют на состояние здоровья.
С возрастом организм не справляется с приобретенными мутациями, соответственно, возникает опухоль. Поэтому люди в более зрелом возрасте болеют онкологией чаще. Причинами, которые могут спровоцировать мутацию ДНК часто называют табакокурение, алкоголь, токсины и другие негативные факторы.