Растет изнутри: найдена новая причина возникновения рака

Ученым удалось выяснить, что раковая опухоль не всегда связана с генетической предрасположенностью. ДНК могут мутировать при присоединении к ним колец РНК, пишет РИА Новости.

Генетическая информация, которую организм использует в качестве инструкции заложена в структуре ДНК. Сигналы, посылаемые генами помогают определить рост клеток, скорость их деления и срок жизни. Рак представляет собой ненормальный рост клеток, когда гены провоцируют производство неправильных белков.