Глава Коми сообщил о гибели в зоне СВО еще трех жителей Коми

В ходе специальной военной операции погибли ефрейтор Юрий Васильев, матрос Михаил Катынский и рядовой Михаил Коваленко. Об этом сообщил глава Коми Владимир Уйба.
Руководитель региона выразил самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших земляков. От подчеркнул, что бойцы отдали свои жизни, защищая Родину от врагов, доблестно и отважно сражаясь с неонацистской нечистью, отстаивая свободу и независимость нашей страны, нашего многонационального российского народа.
"Их подвиг – бессмертен. Вечная слава и вечная память храбрым российским воинам, нашим защитникам и героям!" — выразил соболезнования глава Коми Владимир Уйба.
Юрий Юрьевич Васильев родом из Сыктывкара. Служил в морской пехоте стрелком отделения. Михаил Романович Катынский родом из поселка Синдор Княжпогостского района, проживал в Ухте. Служил наводчиком отделения морской пехоты. Михаил Викторович Коваленко родился в Сыктывкаре, проживал в Сосногорске. Участвовал в СВО в должности наводчика отделения морской пехоты.