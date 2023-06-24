Глава Коми сообщил о гибели в зоне СВО еще трех жителей Коми

В ходе специальной военной операции погибли ефрейтор Юрий Васильев, матрос Михаил Катынский и рядовой Михаил Коваленко. Об этом сообщил глава Коми Владимир Уйба.

Руководитель региона выразил самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших земляков. От подчеркнул, что бойцы отдали свои жизни, защищая Родину от врагов, доблестно и отважно сражаясь с неонацистской нечистью, отстаивая свободу и независимость нашей страны, нашего многонационального российского народа.