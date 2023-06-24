За неделю в Коми выросли цены на бананы и картофель

За минувшую неделю, с 14 по 19 июня, в Республике Коми подорожали бананы и картофель. Данные об изменении цен обнародовал Комистат.

Из отчета ведомства следует, что за прошедшую неделю подешевели: яблоки - на 1%, помидоры - на 1,8%, капуста белокочанная - на 8,3%, сыры мягкие, полутвердые и твердые, макаронные изделия, сардельки, сосиски, молоко стерилизованное, соль поваренная - на 3,2-3,5%.