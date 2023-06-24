Госсовет Коми выступил против прямых выборов глав муниципалитетов

Госсовет Республики Коми отклонил рассмотрение инициативы о проведении референдума по прямым выборам глав муниципалитетов. На референдум могут быть вынесены только те вопросы, которые не урегулированы федеральным и региональным законодательством, сказал депутатам председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Илья Семяшкин.

"В Госсовет 5 июня поступило ходатайство от инициативной группы о проведении референдума в Коми [по вопросу прямых выборов главы муниципальных образований]. Проведена правовая и лингвистическая экспертиза. По итогам внесен проект постановления: признать не соответствующим требованиям законодательства, в связи с чем проведение референдума считается нецелесообразным. На референдум могут быть вынесены только те вопросы, которые не урегулированы Конституцией РФ, федеральными и республиканскими законами", - сообщил Семяшкин.