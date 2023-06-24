Минтруд представит поправки по увеличению МРОТ с 2024 года

Минтруд России подготовил поправки по увеличению МРОТ на 18,5% с 1 января 2024 года, они были разработаны по поручению президента РФ Владимира Путина. В ближайшее время их представят на общественное обсуждение, сообщил глава Минтруда Антон Котяков на полях федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей", пишет ТАСС.

"По поручению президента с 1 января 2024 года МРОТ возрастет на 18,5% и составит 19 242 рубля. Соответствующие поправки Минтрудом подготовлены и в ближайшее время в соответствии с процедурой будут вынесены на общественное обсуждение", - сказал он.