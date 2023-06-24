В Коми под колеса Kia попал 10-летний ребенок

23 июня около 18.30 в Ухте сбили 10-летнего мальчика. Водитель 1998 года рождения за рулем Kia Rio наехал на ребенка, который перебегал проезжую часть дороги вне пешеходного перехода в зоне его видимости напротив дома №3 улицы Октябрьская.

Как сообщили в УГИБДД МВД по Коми, пострадавший ребенок был госпитализирован в городскую больницу с черепно-мозговой травмой, закрытым переломом правой голени, ушибом лба.