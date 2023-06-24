Президент России Владимир Путин в ближайшее время выступит с обращением

В ближайшее время президент Владимир Путин выступит с обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Да, в ближайшее время будет обращение президента", — сказал он.
Минувшей ночью Центр общественных связей ФСБ сообщил, что вся распространяемая в соцсетях от имени Евгения Пригожина информация о якобы нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по статье 279 Уголовного кодекса по факту организации вооруженного мятежа.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин в курсе ситуации вокруг Пригожина. Генпрокурор Игорь Краснов, по словам Пескова, сделал президенту доклад в контексте возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа и сообщил о законности юридических действий, а Минобороны, ФСБ, МВД и Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают о принимаемых мерах после данных главой государства поручений, передает РИА "Новости".