Президент России Владимир Путин в ближайшее время выступит с обращением

В ближайшее время президент Владимир Путин выступит с обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Да, в ближайшее время будет обращение президента", — сказал он.

Минувшей ночью Центр общественных связей ФСБ сообщил, что вся распространяемая в соцсетях от имени Евгения Пригожина информация о якобы нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по статье 279 Уголовного кодекса по факту организации вооруженного мятежа.