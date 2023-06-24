Гороскоп на 24 июня 2023 года: Тельцам можно ждать денег, Раки могут оказаться перед выбор

Овен: Успех этого дня напрямую будет зависеть от вашего утра. Так что после пробуждения постарайтесь сразу же настроиться на самый позитивный лад. Не допускайте негативных мыслей, иначе печаль может быстро настигнуть вас. Никто не любит грустных людей, не доставляйте окружающим удовольствия вас расстроить еще больше. Воздержитесь от встречи с: Рыбы

Телец: Представителям знака Телец вполне можно ждать денежных поступлений. К вечеру вы заметите, как сумма на счету заметно выросла. Астрологи рекомендуют вам хранить деньги наличными. Так вы притянете энергию, за которой все так судорожно гоняются.

Воздержитесь от встречи с: Близнецы

Близнецы: Неожиданно Близнецы могут обнаружить, будто дел стало куда больше, чем планировалось. Без паники! Звезды говорят, что вы все успеете и успешно справитесь с каждой поставленной задачей. Не торопитесь, очень важно работать в комфортном для себя темпе.

Воздержитесь от встречи с: Стрелец

Рак: Судьба может поставить перед Раками сложный выбор. Не бойтесь его сделать. Кроме того, не теряйте своего оптимизма. Только с помощью положительных эмоций возможно пережить этот день без истощения. Держитесь за людей, которые даже в самой тёмной мгле замечают хорошее.

Воздержитесь от встречи с: Весы

Лев: Не бойтесь сложностей, Звезды гороскопа устроят все так, что удача станет вашим лучшим другом на ближайшие двадцать четыре часа. Вам даже напрягаться не придется, ведь все пройдёт как по маслу. Отпустите контроль, важно довериться стечению обстоятельств.

Воздержитесь от встречи с: Водолей

Дева: Сегодня, представители этого знака будут видеть и слышать только то, о чем так давно мечтали. Это, конечно, очень круто, но к вечеру лучше все-таки вернуться в реальный мир.

Воздержитесь от встречи с: Рыбы

Весы: Весам в ближайшие двадцать четыре часа противопоказана спешка, ведь тогда удача точно не прыгнет к вам в объятия. Придется приложить максимум усилий, суббота будет не из легких. Старайтесь не быть в одиночестве, важно прислушиваться к своему близкому окружению.

Воздержитесь от встречи с: Стрелец

Скорпион: Неожиданно для Скорпионов многие вопросы решатся как по щелчку пальцев. Однако, Звезды гороскопа все-таки не советуют расслабляться. Плыть по течению в этот день очень опасно, не позвольте ему отправить вас в пропасть.

Воздержитесь от встречи с: Овен

Стрелец: День может быть чересчур насыщенным для вас. Даже в субботу вам удастся отдохнуть ближе к вечеру. Наконец вы найдете время для того, чтобы уделить хотя бы немного времени своим близким. Поверьте, им это очень нужно. Не будьте эгоистами и побудьте с родными.

Воздержитесь от встречи с: Рак

Козерог: Сначала Козерогам может показаться, что день будет напряженным. Однако, постарайтесь не обращать внимания на интуицию с утра. Важно делать все как обычно и не думать о последствиях. Чем больше вы переживаете о неудаче, тем быстрее она наступит.

Воздержитесь от встречи с: Телец

Водолей: Астрологи предполагают, что вам захочется отдохнуть в этот день. Наберитесь терпения, вероятно, сделать это вы сможете лишь во второй половине суток. Однако, если есть такая возможность, то смело пользуйтесь моментом и наслаждайтесь.

Воздержитесь от встречи с: Лев

Рыбы: Рыбы, поберегите нервы. В этот день вам противопоказано переживать из-за мелочей. Направьте фокус внимания на свою семью. Вероятно, домочадцам точно есть о чем поговорить с вами. Будьте честными, только искренность поможет сохранить уровень доверия.