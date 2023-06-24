В отношении ухтинца возбудили уголовное дело за ложное сообщение о взрыве

В Ухте перед судом предстанет 33-летнтй мужчина, которого обвиняют в ложном сообщении о готовящемся взрыве (ч. 1 ст. 207 Уголовного кодекса Российской Федерации "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Информация об этом появилась на официальном сайте регионального МВД.

По информации пресс-службы ведомства, в дежурную часть полиции Ухты поступило сообщение, о том, что в социальных сетях появилось видео о готовящемся взрыве в одном из домов по улице Севастопольская. Горожанин в своем обращении грозился устроить взрыв газа в своей квартире. Отметим, обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские и экстренные службы города немедленно отреагировали на сигнал и выехали к месту, указанному в сообщении.