”Народный контроль”: сыктывкарцы жалуются на жуткий запах и разбросанный мусор

В сообществе “Про Город Сыктывкар” в соцсети “Вконтакте” и на страницах газеты есть рубрика "Народный контроль", куда горожане присылают обращения, фотографии и жалобы. Кого-то не устраивает состояние детских площадок, и разбросанный мусор, а кто-то жалуется на запах канализации и работу автобусной компании. “Про Город” подготовил подборку жалоб от сыктывкарцев с ответами от ответственных ведомств и властей.

В Коми работает Центр управления регионом — сообщество, которое реагирует на обращения людей в соцсетях, и помогает во взаимодействии с ответственными лицами. "Про Город" совместно с ЦУРом ведет еженедельную рубрику “Народный контроль”.

Про канализацию:

"В многоквартирном трехэтажном доме на Ярославской, 5 уже месяц невозможно воняет канализацией. Запах усиливается ночью, спать невозможно. В подвале часто скапливается вода. Управляющая компания ничего не делает, ссылается на Горводоканал, а второй так же продолжает игнорировать ситуацию. Жить в доме из-за ужасного запаха невозможно".

Ответ мэрии: