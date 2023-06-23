”Народный контроль”: сыктывкарцы жалуются на жуткий запах и разбросанный мусор

В сообществе “Про Город Сыктывкар” в соцсети “Вконтакте” и на страницах газеты есть рубрика "Народный контроль", куда горожане присылают обращения, фотографии и жалобы. Кого-то не устраивает состояние детских площадок, и разбросанный мусор, а кто-то жалуется на запах канализации и работу автобусной компании. “Про Город” подготовил подборку жалоб от сыктывкарцев с ответами от ответственных ведомств и властей.
В Коми работает Центр управления регионом — сообщество, которое реагирует на обращения людей в соцсетях, и помогает во взаимодействии с ответственными лицами. "Про Город" совместно с ЦУРом ведет еженедельную рубрику “Народный контроль”.
Про канализацию:
"В многоквартирном трехэтажном доме на Ярославской, 5 уже месяц невозможно воняет канализацией. Запах усиливается ночью, спать невозможно. В подвале часто скапливается вода. Управляющая компания ничего не делает, ссылается на Горводоканал, а второй так же продолжает игнорировать ситуацию. Жить в доме из-за ужасного запаха невозможно".
Ответ мэрии:
”Понимаем вашу обеспокоенность. В первую очередь, необходимо обращаться в вашу управляющую компанию. Если управляющая компания игнорирует обращения, не решает проблему, то рекомендуем обратиться в государственную жилищную инспекцию лично либо онлайн через ГИС ЖКХ. Этот надзорный орган наделен всей полнотой полномочий, вплоть до лишения лицензии управляющей компании. У администрации города таких полномочий нет. Со своей стороны мы попробуем подключить и наших специалистов к решению проблемы. Мы передали информацию специалистам ЖКХ, они свяжутся с управляющей компанией, возможно, выедут на место. Рассмотрение займет некоторое время. О результатах обязательно вам сообщим в течение недели”.
Про детскую площадку:
"Во дворе Петрозаводская, 17 детская площадка со времен СССР, скрипит, проваливается. Когда уже в конце концов будут приводить в порядок детские площадки во дворах?"
Ответ мэрии:
”Привести в порядок площадку на придомовой территории могут собственники жилья в доме. Это можно сделать через общее собрание, которое может инициировать любой собственник. На собрании необходимо определить объем, возможность проведения работ и источник финансирования. Далее с протоколом собрания обратиться в адрес управляющей организации для реализации принятого решения. Переоборудовать детскую площадку можно и в рамках государственных проектов, которые финансируются из бюджетов органов власти: ”Формирование комфортной городской среды”, ”Народный бюджет”. В доме № 17 по улице Петрозаводской выбран способ управления — товарищество собственников жилья. По информации правления ТСЖ, площадку планируется обустроить в ближайшие годы путем участия в этих государственных программах, либо, если заявка будет отклонена, за счет средств собственников жилья”.
Про мусор:
"Гора мусора по улице Пушкина, 128. Появилась она почти три недели назад и с тех пор никто ей не занимается. Хоть мусор и не прибавляется, но и вывозить его, я так понимаю, никто не собирается. Неприятно, проходить рядом с горой мусора, от которой еще и не очень-то хорошо пахнет".
Ответ мэрии:
”Добрый день. Мусор убран”.
Про постройку:
"Хочу поднять вопрос о законности постройки "Лаунж" — летней веранды возле дома №46 на улице Коммунистическая. Зачем надо было рубить красивые кустарники и воткнуть между двух торговых павильонов еще одно кафе? В прошлом году на месте веранды росли и радовали нас кустарники. Сейчас ужасная картина: пристройка с обвисшими между главным зданием и верандой проводами. И так пыли много в городе, нельзя зелень уничтожать".
Ответ мэрии:
”Действительно, строительство, ввод в эксплуатацию и работа торговых объектов должны быть согласованы органами власти. Мы направили ваш вопрос профильным специалистам администрации города. Они поднимут документацию, проверят все нюансы. Поскольку архив документов объемный, проверка займет некоторое время. Рассчитываем вернуться с ответом до 28 июня”.
Про автобусы:
"15 июня я простояла на остановке "Центральная гостиница" больше 45 минут, с 21.15 до 22.10. И за это время не проехал ни один автобус, который едет в сторону "Орбиты ". Это безобразие! В 21.00 дети еще возвращаются домой с прогулок, с секций, люди идут домой с работы. Это еще не позднее время, и на улицах еще много людей, которым нужно добраться до дома. Как мы должны это сделать? За что мы платим налоги, оплачиваем проезд? Куда уходят деньги граждан? В расписании, висящем на остановке, у автобуса №17 указано время последнего рейса — 21.29, но 17-ый автобус на остановке не появился. Требую администрацию города разобраться, почему сотрудники общественного транспорта игнорируют расписание. Примите меры и обеспечьте нормальное движение общественного транспорта в вечернее время!"
Ответ мэрии:
”Направили ваш сигнал профильным специалистам. Они свяжутся с перевозчиком для решения вопроса, проверят указанные сведения, организуют рейд. Для этого потребуется некоторое время. Мы вернемся с ответом в течение недели”.