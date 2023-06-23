1 миллиард бонусов от СберСпасибо вернули клиентам Сбера по потребительским кредитам

Уже один миллиард бонусов от СберСпасибо начислил Сбер клиентам, которые оформили потребительские кредиты.

Кешбэк бонусами от СберСпасибо в размере 1,5% от процентной ставки по кредиту ежемесячно получают клиенты с подпиской СберПрайм+, действующей на дату внесения платежа по кредиту. Данные условия от Сбера доступны клиентам, которые получили кредиты после 10 ноября 2022 года. А с 12 апреля 2023 года кешбэк бонусами также начисляется и клиентам с пакетом услуг СберПремьер.

Например, клиент имеет подписку СберПрайм+ и оформил кредит на 600 тысяч рублей сроком на пять лет. Процентная ставка на первый месяц составляет 4%, со второго месяца — 13,5%. Ежемесячно клиенту будет начисляться 440 бонусов. За всё время пользования кредитом Сбер начислит 26 тысяч бонусов от СберСпасибо.