Коми выделила еще 37,6 миллионов рублей на жилищные сертификаты для сирот

По поручению Владимира Уйба в Коми выделены дополнительные средства на жилищные сертификаты для детей-сирот. В республике востребована новая мера поддержки детей-сирот, достигших 23 лет, в виде денежного сертификата на покупку жилья. Сертификат дает возможность более оперативно решать жилищный вопрос и самостоятельно выбирать, в каком городе или районе республики приобрести квартиру. Размер жилищного сертификата в 2023 году составляет 2 890 052 рубля.

Такая информация прозвучала на совещании в Правительстве Коми, где обсудили вопросы исполнения государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и лиц из их числа жилыми помещениями. Провела заседание заместитель Председателя Правительства республики Лариса Карачёва. По видеосвязи к диалогу подключились руководители муниципалитетов региона.

Предоставление денежных сертификатов на покупку жилья лицам из категории детей-сирот, достигших 23 лет, действует в Коми с 2022 года. Как пояснила руководитель Министерства образования республики Наталья Якимова, в 2022 году поступило 30 заявлений от граждан на предоставление социальной выплаты из 10 муниципальных образований. В 2023 году за жилищным сертификатом обратился 41 человек из 14-ти городов и районов.

Уже принято решение о предоставлении социальной выплаты в отношении 12 граждан. Из них 8 человек уже приобрели жилье в собственность, один человек представил документы на перечисление социальной выплаты, три человека готовятся к сделке по покупке жилых помещений.

Напомним, для того, чтобы получить сертификат, необходимо соблюсти ряд требований, в том числе свидетельствующих о готовности к самостоятельной жизни. Одно из них – не менее 12 месяцев трудовой деятельности.

"Понимая, насколько востребована такая мера поддержки как жилищный сертификат, в 2023 году по поручению Главы региона Владимира Викторовича Уйба правительство выделило дополнительное финансирование на предоставление социальной выплаты в размере 37,6 млн рублей. Плюс к этому продолжим изыскивать средства, чтобы обеспечить сертификатами всех, кто соответствует требованиям на его предоставление", – отметила Лариса Карачёва.

Кроме выдачи денежных сертификатов работу по обеспечению жильем детей-сирот продолжают вести администрации городов и районов. В 2023 году на эти цели из федерального и республиканского бюджета муниципалитетам выделено 354,3 млн рублей. Квартирами обеспечено 79 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По итогам первого полугодия с задачей по приобретению жилых помещений для детей-сирот наиболее успешно справляются Усинск, Печора, Сосногорск, Сыктывкар Княжпогостский и Усть-Цилемский районы.