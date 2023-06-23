И работающим, и неработающим: эту сумму прибавят всем пенсионерам в июле

Российским пенсионерам рассказали о денежной прибавке, которую в июле смогут получить все пожилые граждане. Начислять такой бонус будут вне зависимости от уровня доходов. А сумма будет зависеть от банка, в котором человек получает пенсию. Об этом рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов, сообщает PRIMPRESS.

По его словам, рассчитывать на дополнительные деньги в ближайшее время смогут пожилые граждане во всех регионах страны. Начислять финансовый бонус им будут различные банки. И для этого нужно будет перевести процесс получения своей пенсии на карту банка.

"Так называемую приветственную выплату для новых клиентов-пенсионеров сейчас продолжают начислять многие банки. У некоторых такая акция уже завершилась, но у других еще идет. А условия остаются прежними: нужно оформить карту банка, подать заявление в свой пенсионный орган и получить на счет первую выплату", – рассказал Власов.

Так, в ПСБ каждому получателю военной пенсии обещают выплатить две тысячи рублей поверх пенсии уже в июле, это при условии, что первая выплата им придет на карту до 30 июня. Также важно совершить хотя бы один платеж по карте. А всем остальным пенсионерам, то есть гражданским, уготовано по тысяче рублей.

В Примсоцбанке по две тысяче рублей будут доплачивать уже всем без исключения, вне зависимости от статуса или уровня доходов. Но для этого нужно, чтобы по карте прошла хотя бы одна транзакция на сумму от тысячи рублей. Максимальный размер бонуса, по словам эксперта, сейчас предлагают в МКБ. Выплата составляет 2500 рублей, и она поступит в июле всем, кому до конца июня придет первая пенсия на новый счет.