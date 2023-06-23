Сберегают смолоду: молодёжь формирует пенсионные сбережения в Сбере

Молодые россияне стали активнее формировать дополнительные пенсионные сбережения. Это показал анализ клиентского портфеля СберНПФ за 2020–2023 годы, проведенный в преддверии Дня молодёжи. В 2023 году молодые люди откладывают больше и дольше: увеличилась и сумма первого пополнения подобных копилок, и срок накоплений. При этом наиболее ответственный подход в этом отношении практикуют жители Москвы, Краснодара и Ростова-на-Дону.
В январе–мае 4,3 тысячи молодых россиян (люди в возрасте 18–35 лет) начали копить на негосударственную пенсию в СберНПФ с помощью индивидуальных пенсионных планов (ИПП). Аналогичный показатель за 2020 год составлял лишь 1,7 тысяч.
В 2023 году сумма стартового пополнения пенсионной копилки превысила 13 тысяч рублей. В группе 18–26 лет откладывать на эту цель начинают со средним первоначальным взносом 18 тысяч рублей (2,2 тысяч рублей в 2020 году), 27–35 лет — 12 тысяч рублей (2,5 тысяч рублей).
Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка:
"Наше исследование показывает, что молодые россияне готовы копить вдолгую. В сравнении с 2020 годом молодежь увеличила средний срок формирования дополнительного капитала на пенсию на два года. Сейчас клиенты из этой возрастной группы начинают копить за 28 лет до наступления пенсионных оснований. Самые активные молодые сберегатели живут в Москве и Краснодаре. И, конечно, открывать и пополнять пенсионные копилки они предпочитают в цифровых каналах".
Ответственнее всего к заботе о будущем подходят молодые москвичи: на жителей столицы пришлось 7,5% от общего количества действующих договоров ИПП, заключённых в 2020–2023 годы. Далее следуют краснодарцы (4,6%), ростовчане (4%), а также екатеринбуржцы и уфимцы (по 3% соответственно).
Оценить размер будущей пенсии и создать дополнительный капитал на эту цель поможет сервис Сбера "Пенсионная витрина".