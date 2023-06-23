Сберегают смолоду: молодёжь формирует пенсионные сбережения в Сбере

Молодые россияне стали активнее формировать дополнительные пенсионные сбережения. Это показал анализ клиентского портфеля СберНПФ за 2020–2023 годы, проведенный в преддверии Дня молодёжи. В 2023 году молодые люди откладывают больше и дольше: увеличилась и сумма первого пополнения подобных копилок, и срок накоплений. При этом наиболее ответственный подход в этом отношении практикуют жители Москвы, Краснодара и Ростова-на-Дону.

В январе–мае 4,3 тысячи молодых россиян (люди в возрасте 18–35 лет) начали копить на негосударственную пенсию в СберНПФ с помощью индивидуальных пенсионных планов (ИПП). Аналогичный показатель за 2020 год составлял лишь 1,7 тысяч.

В 2023 году сумма стартового пополнения пенсионной копилки превысила 13 тысяч рублей. В группе 18–26 лет откладывать на эту цель начинают со средним первоначальным взносом 18 тысяч рублей (2,2 тысяч рублей в 2020 году), 27–35 лет — 12 тысяч рублей (2,5 тысяч рублей).