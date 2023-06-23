Сбер получил премию Eco Best Award как лучшая компания в области устойчивого развития

Сбер стал лауреатом премии Eco Best Award в номинации "Лучшая компания в области устойчивого развития". Жюри высоко оценило проект "ESG-трансформация Сбера как драйвера изменений в области устойчивого развития в стране".
Сегодня Сбер выступает драйвером ESG-повестки и одним из пионеров направления ответственного финансирования в России, вносит весомый вклад в российскую зелёную повестку. Сбер первым среди российских банков озвучил стратегическую цель — достичь углеродной нейтральности своей операционной деятельности не позднее 2030 года. Банк оказывает клиентам содействие в ответственном ведении бизнеса, развитии продуктов и проектов в сфере ESG, а также активно помогает государству в переходе к зелёной экономике.
Татьяна Завьялова, старший вице-президент по ESG Сбербанка:
"Сбер — крупнейший финансовый институт страны и признанный лидер российской ESG-трансформации. Мы активно интегрируем ESG-принципы в свою операционную деятельность и бизнес-модель — способствуем ESG-трансформации клиентов и большое внимание уделяем управлению ESG-рисками. Наш портфель ответственного финансирования имеет устойчивый рост и уже превысил 1,57 триллионов рублей. Это значит, что рынок развивается вместе с нами. Кроме того, мы разрабатываем образовательные и просветительские программы в области устойчивого развития и делимся нашим опытом по вопросам ESG с другими участниками рынка. Рассчитываем, что к концу этого года сможем вовлечь в ESG-трансформацию более 30% российских регионов".
Достижения Сбера в области устойчивого развития отмечены различными наградами и премиями. Только за последний год Сбер стал номинантом и победителем 14 престижных российских конкурсов и премий. В ESG-индексе от РБК и НКР Сбер вошел в группу с самыми высокими ESG-показателями. Также согласно обзору Национального рейтингового агентства, недавно Сбер был признан лидером внедрения практик устойчивого развития в финансовом секторе.
Премия Eco Best Award — независимая общественная награда, вручаемая за лучшие продукты и практики в области устойчивого развития, в том числе экологии, энерго- и ресурсосбережения. Премия направлена в первую очередь на обоснование необходимости для бизнеса вопросов социальной и экологической ответственности, выявление, поощрение и тиражирование лучших бизнес-практик и технологий в сфере устойчивого развития, в том числе в области экологии, ресурсосбережения и производства экологически безопасной продукции, а также информирование общества о преимуществах экологической безопасной продукции, существующих стандартах и достижениях в области устойчивого развития, содействие формированию экологического сознания и пропаганду осознанного поведения в обществе. Участниками проекта могут стать организации и предприятия различных форм собственности, которые ведут активную деятельность и достигли значимых результатов в области устойчивого развития, в том числе экологии и ресурсосбережения на территории России.