Сбер получил премию Eco Best Award как лучшая компания в области устойчивого развития

Сбер стал лауреатом премии Eco Best Award в номинации "Лучшая компания в области устойчивого развития". Жюри высоко оценило проект "ESG-трансформация Сбера как драйвера изменений в области устойчивого развития в стране".

Сегодня Сбер выступает драйвером ESG-повестки и одним из пионеров направления ответственного финансирования в России, вносит весомый вклад в российскую зелёную повестку. Сбер первым среди российских банков озвучил стратегическую цель — достичь углеродной нейтральности своей операционной деятельности не позднее 2030 года. Банк оказывает клиентам содействие в ответственном ведении бизнеса, развитии продуктов и проектов в сфере ESG, а также активно помогает государству в переходе к зелёной экономике.