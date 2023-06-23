Одно пальмовое масло: Роскачество назвало конфеты, которые лучше не покупать

Порадовать ребенка или себя любимого конфетой приятно, но не всегда полезно. Под красивыми коробками и внутри не менее ярких фантиков порой скрывается такая гадость, что врага этим угощать не рекомендуется.

К такому выводу пришли эксперты Роскачества после того, как исследовали 22 торговых марки сладких детских наборов.