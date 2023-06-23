Исполнилась мечта: двое мальчиков из Сыктывкара смогли попасть на матч ЦСКА

Двое братьев из Сыктывкара Вова и Сергей попали на матч любимой футбольной команды ЦСКА. Тем самым исполнилась заветная мечта мальчиков — увидеть кумиров вживую. Поездку организовал сам футбольный клуб.
Двое братьев из Сыктывкара Вова и Сергей Бобровы родились недоношенными. Они с самых своих первых дней цеплялись и боролись за свою жизнь. Сережа находился в реанимации два месяца и не мог самостоятельно дышать. Сейчас мальчик может передвигаться только на инвалидной коляске. Вова же обожает играть в мяч и делает это при любом удобном случае.
"Желание ребенка играть в футбол сделало маленькое чудо — оно научило моего ребенка ходить и пинать этот мяч. Это символ нашей борьбы и нашей маленькой победы” — говорит мама мальчиков Марина.
Мать Вовы и Сергея воспитывает детей одна. Папа умер, когда мальчикам не было еще трех месяцев. Сейчас ребята ходят в общеобразовательную школу.
Оба брата — преданные фанаты футбольной команды ЦСКА. Они всегда хотели посмотреть на игру любимых спортсменов. И вот ПФК ЦСКА совместно с Клубом болельщиков ЦСКА с инвалидностью исполнили их мечту — посетить домашний матч любимой команды в Москве.
Вова практически всегда на прогулку берет с собой футбольный мяч. В комнате у мальчиков стоят миниатюрные футбольные ворота, а на кровати — подушки с логотипом ЦСКА. Все как и положено для настоящих болельщиков.
“Я мечтаю играть за ЦСКА и встретиться с футболистами из этой команды”, — поделился Вова.
И вот наконец мальчики прилетели в Москву на матч ЦСКА.
“ЦСКА! ЦСКА!” — выкрикивает Вова с трибун.
Мальчикам вручили по мини-футбольному мячу с автографами всех футболистов команды ЦСКА.
После матча эмоции у мальчишек зашкаливали.
“Просто “во”!” — поделился впечатлениями Вова.
Далее их повели в спортивный фирменный магазин ЦСКА. Позже мальчикам сделают именные футболки. Номер братья выбрали одинаковый — 35. Вове вручили футбольный мяч ЦСКА. В конце встречи мальчики сфотографировались с игроками клуба.