Исполнилась мечта: двое мальчиков из Сыктывкара смогли попасть на матч ЦСКА

Двое братьев из Сыктывкара Вова и Сергей попали на матч любимой футбольной команды ЦСКА. Тем самым исполнилась заветная мечта мальчиков — увидеть кумиров вживую. Поездку организовал сам футбольный клуб.

Двое братьев из Сыктывкара Вова и Сергей Бобровы родились недоношенными. Они с самых своих первых дней цеплялись и боролись за свою жизнь. Сережа находился в реанимации два месяца и не мог самостоятельно дышать. Сейчас мальчик может передвигаться только на инвалидной коляске. Вова же обожает играть в мяч и делает это при любом удобном случае.

"Желание ребенка играть в футбол сделало маленькое чудо — оно научило моего ребенка ходить и пинать этот мяч. Это символ нашей борьбы и нашей маленькой победы” — говорит мама мальчиков Марина.

Мать Вовы и Сергея воспитывает детей одна. Папа умер, когда мальчикам не было еще трех месяцев. Сейчас ребята ходят в общеобразовательную школу.

Оба брата — преданные фанаты футбольной команды ЦСКА. Они всегда хотели посмотреть на игру любимых спортсменов. И вот ПФК ЦСКА совместно с Клубом болельщиков ЦСКА с инвалидностью исполнили их мечту — посетить домашний матч любимой команды в Москве.

Вова практически всегда на прогулку берет с собой футбольный мяч. В комнате у мальчиков стоят миниатюрные футбольные ворота, а на кровати — подушки с логотипом ЦСКА. Все как и положено для настоящих болельщиков.