В Сыктывкаре пропала 40-летняя женщина: ее нет уже десять дней

В Эжве пропала 40-летняя Вера Усольцева. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт". Сыктывкарка исчезла 10 дней назад. О ней ничего неизвестно с 13 июля.
Приметы:
- рост 170 см.,
- нормального телосложения,
- темно-русые волосы,
- серо-голубые глаза.
13 июня на ней была черная кофта, джинсы и ботинки. С собой у женщины была серо-голубая кожаная сумка.
"Лиза Алерт" просит сообщать любую информацию о пропавшей по телефону горячей линии 8-800- 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 02.