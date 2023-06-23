В Сыктывкаре пропала 40-летняя женщина: ее нет уже десять дней

В Эжве пропала 40-летняя Вера Усольцева. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт". Сыктывкарка исчезла 10 дней назад. О ней ничего неизвестно с 13 июля. Приметы:

рост 170 см.,

нормального телосложения,

темно-русые волосы,

серо-голубые глаза. 13 июня на ней была черная кофта, джинсы и ботинки. С собой у женщины была серо-голубая кожаная сумка.