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В Сыктывкаре пропала 40-летняя женщина: ее нет уже десять дней

В Сыктывкаре пропала 40-летняя женщина: ее нет уже десять дней"Лиза Алерт"

В Эжве пропала 40-летняя Вера Усольцева. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт". Сыктывкарка исчезла 10 дней назад. О ней ничего неизвестно с 13 июля.

Приметы:

  • рост 170 см.,
  • нормального телосложения,
  • темно-русые волосы,
  •  серо-голубые глаза.

13 июня на ней была черная кофта, джинсы и ботинки. С собой у женщины была серо-голубая кожаная сумка.

"Лиза Алерт" просит сообщать любую информацию о пропавшей по телефону горячей линии 8-800- 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 02.

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