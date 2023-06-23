Опубликована полная программа выпускного "Твои Облака" в Сыктывкаре

24 июня на Стефановской площади в Сыктывкаре пройдет общереспубликанский выпускной "Твои Облака". Во время масштабного праздника правоохранительные органы усилят меры безопасности.

О том, что нельзя проносить с собой на выпускной "Твои Облака", напоминает организационный комитет мероприятия.

Предметы, запрещенные для проноса через пункты досмотра на культурно-массовые мероприятия:

Взрывные вещества и их компоненты, средства взрывания и предметы, ими начиненные. Оружие любого типа, в том числе самообороны, боеприпасы, составные части огнестрельного оружия, а также спецсредства. Колющие или режущие предметы, ножи, иное холодное оружие, в том числе холодное оружие, являющее элементом военной формы одежды (кортик), а также иные предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия. Исключение составляют маникюрные ножницы и пилочка для ногтей. Устройства и изделия, в том числе самодельного изготовления, не являющиеся пиротехникой, применяющиеся для разбрасывания, распыления различных материалов и веществ (в том числе пневмохлопушки), и иные вещества, изделия, предметы, в том числе самодельного изготовления, использование которых может привести к травмам, воспламенению или задымлению. Любые предметы, внешне напоминающие запрещенные предметы или их копии и аналоги. Средства маскировки или предметы, затрудняющие установлении личности. Аэрозольные баллончики, сжатые и сжиженные газы. исключение составляют карманные зажигалки. Огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия, включая сигнальные ракеты, файеры, петарды, газовые баллоны и предметы (химические материалы), которые могут быть использованы для изготовления пиротехнических изделий или дымов. Исключение составляют спички. Воспламеняющие твердые вещества, а также легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, горючие газы. Окисляющие вещества и органические перекиси. Источники ионизирующих изучений, радиоактивные и делящиеся мате6ритлы, токсичные химические вещества, аварийно-химически опасные вещества, химические реактивы и средства бытовой химии. Материалы экстремистского, оскорбительного или дискриминационного характера, содержащие нацистскую атрибутику или символику, либо атрибутику или символику экстремистских организаций, или направленные на дискриминацию любого рода против страны, лица или группы лиц по признаку расы, цвета кожи, этнического, национального или социального происхождения и статуса, по месту рождения, финансовому состоянию или иного статуса, пола, инвалидности, языка, религии, политических или иных убеждений, или по любой другой причине, включая баннеры, флаги, символику и атрибутику, листовки, одежду, но не ограничиваясь ими. Средства защиты тела: бронежилеты, корсеты, кроме обусловленных медицинскими показаниями. Наркотические, психотропные, токсические вещества, их прекурсоры, в том числе в виде лекарственных средств, а также медицинские шприцы и иглы для инъекций. Исключение составляют инъекционные препараты, медицинские шприцы и иглы при предъявлении медицинских документов на необходимость их использования. Стеклянные и металлические контейнеры, бутылки и банки. Все виды жидкостей в любых объёмах, в том числе парфюмерию, а также прозрачные пластиковые контейнеры для продуктов. Продукты питания (такие как яйца, кетчуп, майонез и т.д.). Алкогольные напитки. 19. Громоздкие предметы, сумма трех изменений которые по длине, ширине и высоте превышает 150 см. Флаги и баннеры, размеры которых превышают 2х1,5 м. Исключение составляют флаги до 2х1,5м только из не пожароопасных материалов. Древки для флагов и плакатов любого типа. Исключение составляют гибкие пластмассовые или двойные древки (длина – до 1 м). Рекламные материалы любого рода, печатная продукция религиозного, политического или оскорбительного, содержания или содержания, противоречащего общественному порядку и/или морали (в том числе баннеры, транспаранты, плакаты, вывески и их аналоги). Исключение составляют религиозные книги для личного пользования. Технические средства, способные помешать проведению охранных мероприятий. Беспилотные воздушные суда любой максимальной взлетной массы и беспилотные аппараты, перемещающиеся по земле, на воде и под водой, воздушные змеи. Профессиональное оборудование для фото- видеосъемки. Исключение составляет оборудование аккредитованных представителей СМИ. Любые сыпучие вещества, независимо от объёма. Исключение составляют разрешенные лекарственные препараты в виде сыпучих веществ. Другие вещества и предметы, представляющие опасность, а также запрещенные к обороту на территории Российской Федерации.

Также под запретом любые животные, исключение составляют собаки-проводники с паспортом и заполненным ветеринарным документом.

Во время проведения мероприятия участники обязаны:

соблюдать и поддерживать общественный порядок;

не допускать действий, способных привести к возникновению экстремальных ситуаций и создающих опасность для окружающих;

бережно относиться к сооружениям и оборудованию объектов проведения массового мероприятия;

вести себя уважительно по отношению к другим гражданам, обслуживающему персоналу, обеспечивающему проведение массового мероприятия, должностным лицам, ответственным за поддержание общественного порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий;

выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов и иных лиц, ответственных за поддержание порядка во время проведения мероприятия;

парковать автотранспорт в специально отведенных местах