Чудовищные перемены: Глоба предрекла неприятности одному знаку зодиака

Несмотря на многочисленные прогнозы астрологов касательно удачного наала лета, далеко не все будут обласканы фортуной. Тамара Глоба назвала один знак, которого ждут чудовищные перемены, способные "высосать" весь позитив из его жизни. И они ворвутся в его быт уже со дня на день, а продлиться этот период может до месяца. Весы

Представители данного знака буквально за две-три недели могут достичь дна. Весы внезапно окажутся перегруженными и столкнутся с проблемами на работе, которые могут привести даже к увольнению.

Так как рожденные под этим знаком не обременяют свою жизнь мыслями о запасах и сбережениях, вскоре рискуют попасть в большую экономическую или даже долговую яму.

Финансовые трудности буквально запустят цепную реакцию, и у Весов появятся проблемы, связанные с бытовыми раздорами и вредными привычками.