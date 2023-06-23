Известный хоккеист Фетисов посетил Сыктывкар и расписался на шлемах юных спортсменов

В столицу Коми прибыл заслуженный советский и российским хоккеист, тренер и заместитель председателя Госдумы по экологии Вячеслав Фетисов. Ему совместно с Министром спорта республики и сенатором Российской федерации провели экскурсию по спортивным объектам Сыктывкара.

Первой остановкой стал республиканский стадион.

Политическому и спортивному деятелю показали выступление юных художественных гимнасток.

Далее Вячеслав Фетисов вместе с министром спорта Натальей Кариной и сенатором РФ Еленой Шумиловой спустились на сам стадион.

Рядом с трибунами стояли в ряд мотоциклы и гоночные автомобили для картинга.

“У нас открылась новая секция – по картингу и мотоспорту. Все оборудование закупили, тренеры все молодые, толковые”, — пояснила Министр спорта Коми Наталья Карина.

На поле тренировались футболисты из разных городов региона. Заместитель председателя комитета Госдумы поприветствовал спортсменов. После чего состоялось открытие Регионального этапа Всероссийских массовых соревнований по футболу “Кожаный мяч”.

После открытия Вячеслав Фетисов охотно фотографировался со всеми футбольными командами.

Делегация посетила еще несколько спортплощадок на территории республиканского стадиона. Затем политические деятели отправилась на ледовую арену “Северной олимпии”.

Уже на входе заслуженного советского и российского хоккеиста встречала толпа из матерей юных хоккеистов. Ради фотографии к нему выстроилась целая очередь. Вячеслав Фетисов подписывал хоккейные футболки фанатов.