Две тысячи с каждой квартиры: в квитанции ЖКХ появится новая графа для оплаты в июле

С 1 июля в платежках за ЖКУ появится новая графа у многих российских собственников. Дополнительные расходы для россиян могут составить около 1800 рублей с каждой квартиры.
По словам юриста Ирины Сиваковой, речь об общедомовых нуждах. Траты на это подразумевают включение ресурсов, затраченных на общее содержание дома: вода, которой пользуется уборщица, свет, который горит в подъезде и за счет которого работает лифт.
Общедомовые нужды ранее УК не могли брать с жильцов произвольно, действовал единый тариф. С июля плату будут начислять не так: по фактическому расходу. Расход возьмут с общедомового счетчика, а если него нет, то установят плату по нормативам.
Теоретически, плата может быть и уменьшена, но эксперты в ЖКХ склонны считать, что такого не случится, расходы жильцов только вырастут.
Годовой расход на общедомовые нужды с одной квартиры может составить 20 тысяч, что в расчете на месяц будет около 1800 рублей.