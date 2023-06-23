Две тысячи с каждой квартиры: в квитанции ЖКХ появится новая графа для оплаты в июле

С 1 июля в платежках за ЖКУ появится новая графа у многих российских собственников. Дополнительные расходы для россиян могут составить около 1800 рублей с каждой квартиры.

По словам юриста Ирины Сиваковой, речь об общедомовых нуждах. Траты на это подразумевают включение ресурсов, затраченных на общее содержание дома: вода, которой пользуется уборщица, свет, который горит в подъезде и за счет которого работает лифт.