Тельцам стоит вспомнить о целях, а Девам — экспериментировать: гороскоп на 23 июня

Растущая Луна в знаке Лев. В пятницу лучше всего подводить итоги рабочей недели и освобождаться от всего ненужного. Самое лучшее — это подготовиться к предстоящей неделе. И никоим образом не пытаться выполнить всю работу до конца рабочего дня. Овны Овны, сегодня вы будете купаться в деньгах, так как проект, которым вы занимались в прошлом, принесет вам хорошую прибыль. Обмен идеями с начальством может помочь вам в выполнении вашего плана. Убедитесь, что ваш план подкреплен достаточным количеством фактов. Следует сохранять спокойствие и достигать целей с помощью планирования и организации. Ваше здоровье выглядит многообещающим.

Космический совет: старайтесь находить гармонию между своими планами и внутренними потребностями.

Тельцы

Сегодня вы будете свободны духом, поскольку мнение других людей не будет иметь для вас значения, Тельцы. Вы обнаружите, что погружены в свой собственный мир. Ваш начальник может похвалить вас за вашу работу и это многократно повысит вашу уверенность в себе. С финансовой точки зрения, это неподходящий день для того, чтобы перетасовывать свои инвестиции. Что касается здоровья, помните, что смех — лучшее лекарство.

Космический совет: сегодня важно помнить о своих целях и, может быть, изменить их при необходимости.

Близнецы

Прежде чем отважиться на что-то новое в своей профессиональной деятельности, желательно прощупать почву, Близнецы. Плывите по течению и вам будет намного лучше. Неудача в личной жизни будет горькой пилюлей, которую придется проглотить, но время залечит все раны. Некоторые проблемы, связанные со здоровьем, могут беспокоить вас сегодня, так что будьте осторожны.

Космический совет: решайте свои задачи с помощью дипломатии и сообразительности.

Раки

Это будет довольно тяжелый день для Раков. Можно ожидать нестабильности в личной и профессиональной жизни. Вы можете думать, что неудачи почти во всех сферах вашей жизни усиливают психологическое давление на вас, но помните: когда жизнь дарит вам лимоны, приготовьте лимонад. В свое время все обернется в вашу пользу.

Космический совет: сегодня хороший день, чтобы насладиться природой и побывать на свежем воздухе.

Львы

Львы, вы обнаружите, что испытываете свои собственные пределы, поскольку ваша решимость и жгучее желание стать кем-то значимым сегодня будут очень сильными. Но не перенапрягайтесь, чтобы это не повлияло на вашу работоспособность в будущем. Планируйте все заранее. Ваш доход, скорее всего, резко возрастет, что обеспечит вам финансовую стабильность и чувство облегчения.

Космический совет: следует использовать свою энергию и энтузиазм, чтобы достичь успеха.

Девы

На этом этапе вашей жизни, Девы, возможно, потребуется принять влияние доминирующих личностей, поскольку это может способствовать вашему росту в будущем. Сотрудничество необходимо для вашей собственной выгоды. В профессиональном плане у вас может быть повышенная рабочая нагрузка, но непринужденная и неформальная рабочая обстановка сделает ее более управляемой. С финансовой точки зрения временное решение ваших проблем может быть достигнуто с помощью родственника.

Космический совет: старайтесь оставаться открытым для новых идей и не бояться экспериментировать.

Весы

Вы жаждете любви, и есть потенциал для начала новых отношений. Кроме того, у вас будет повод для празднования, если вы успешно завершите проект. Для вас важно решать любые проблемы со здоровьем и принимать предписанные вам лекарства. В целом, имеются позитивные признаки улучшения как в вопросах, связанных со здоровьем, так и в вопросах, связанных с благосостоянием.

Космический совет: столкнувшись с непредвиденными событиями, не паникуйте и примите их как вызов.

Скорпионы

Это время для эффективного планирования и определения приоритетов нерешенных задач, Скорпионы. Ваши финансовые условия не выглядят благоприятными, поэтому избегайте чрезмерных расходов. Кто-то из ваших близких может заставить вас потратить ваши деньги в своих интересах. Так что будьте мудры и помните, что только дурак легко расстается со своими деньгами.

Космический совет: оставайтесь осмотрительными и сохраняйте свои личные ценности.

Стрельцы

Друг или коллега может выступить с предложением, но вы, скорее всего, отклоните его, потому что мало что понимаете в этом вопросе. Не отступайте, протягивая руку помощи, если кто-то просит об этом. В профессиональном плане можно ожидать роста, но помните, что звезды помогают тем, кто помогает себе сам. Ваше здоровье выглядит многообещающим.

Космический совет: сегодня хороший день, чтобы заняться делами в домашней обстановке.

Козероги

После всей проделанной вами тяжелой работы вам пора расслабиться и обрести спокойствие в жизни, Козероги. Вы можете получить похвалу от своего начальства, которая повысит вашу уверенность в себе. Близкий друг может появиться сегодня после долгого перерыва, что даст вам повод для праздника. В финансовом плане вы будете чувствовать себя в безопасности.

Космический совет: старайтесь найти компромиссное решение, чтобы сохранить гармонию во всех отношениях.

Водолеи

Водолеи, сегодня вы, скорее всего, привлечете к себе внимание и будете в его центре. Однако важно осторожно обращаться с бумажной волокитой и обеспечивать сохранность конфиденциальных документов. Несмотря на то, что могут возникнуть некоторые проблемы со здоровьем, есть ощущение финансовой стабильности, которое принесет кратковременное облегчение.

Космический совет: вам может не хватать уверенности в себе, но не позволяйте этому чувству влиять на вашу активность.

Рыбы

Сегодня вы испытаете высокий моральный дух, а ваша твердая решимость и уверенность помогут в достижении целей. Сегодня вы будете заняты активным заработком денег. Проведите немного времени со своими друзьями и семьей, чтобы укрепить эти связи. Что касается здоровья, то вы будете чувствовать себя прекрасно.