В Коми нашли целый скелет морского динозавра юрского периода

Ученые из Коми и Москвы нашли кости и череп древнего морского ящера — плезиозавра. Скелет, который сохранился почти на 90%, обнаружили в районе бассейна реки Вычегда. Этим останкам около 168 миллионов лет, передает телеканал "Юрган".

По предположениям ученых, динозавр, а точнее его тело, легло на плотный мягкий ил на дне морского пролива, который находился у западного склона Тимана в среднеюрскую эпоху. Голова и шея быстро оказались под ним, а основную часть туловища объедали падальщики. Тело существа находилось на глубине двух с половиной метров.