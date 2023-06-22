В Коми нашли целый скелет морского динозавра юрского периода

Ученые из Коми и Москвы нашли кости и череп древнего морского ящера — плезиозавра. Скелет, который сохранился почти на 90%, обнаружили в районе бассейна реки Вычегда. Этим останкам около 168 миллионов лет, передает телеканал "Юрган".
По предположениям ученых, динозавр, а точнее его тело, легло на плотный мягкий ил на дне морского пролива, который находился у западного склона Тимана в среднеюрскую эпоху. Голова и шея быстро оказались под ним, а основную часть туловища объедали падальщики. Тело существа находилось на глубине двух с половиной метров.
Месторождение, богатое на новые находки, обнаружили в Коми в 2018-2019 годах. Тем не менее, экспедицию удалось снарядить только в 2023 году. Две недели геологи работали в полевых условиях. Скелет интересен еще и тем, что из среднеюрской эпохи или батского века до сих пор не было интересных морских экземпляров рептилий.
Сейчас все части находки завернуты, череп и шея — в гипсовых "пирогах", чтобы сохранить форму породы. Далее предстоит препарация, но на это уйдет много времени, так что показать скелет людям можно будет не ранее, чем через пару лет.