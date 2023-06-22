Права больше не нужны: в Госдуме сделали заявление для всех россиян для водителей

Представители ГИБДД могут больше не требовать предъявления оригиналов документов от автовладельцев в России. Вместо них, будут принимать цифровые копии водительских прав и СТС, которые могут быть предоставлены на проверку сотрудникам ГИБДД.
По данному вопросу депутат Госдумы Ярослав Нилов от партии ЛДПР высказал положительное мнение и подчеркнул, что партия уже несколько лет назад предложила подобное нововведение. Кроме того, был разработан законопроект, который позволит водителям избежать эвакуации своих автомобилей, если у них отсутствуют необходимые документы.
В своем Telegram-канале Нилов отметил, что это удобное изменение значительно облегчит жизнь водителей, которые теперь не вынуждены таскать с собой бумажные копии своих прав. Также он заявил, что его партия проголосует за этот законопроект, при условии того, что будут проработаны вопросы использования цифровых копий документов водителями, которые приехали из других стран, чтобы предотвратить возможные мошеннические схемы, пишет vnimanie.pro.