Права больше не нужны: в Госдуме сделали заявление для всех россиян для водителей

Представители ГИБДД могут больше не требовать предъявления оригиналов документов от автовладельцев в России. Вместо них, будут принимать цифровые копии водительских прав и СТС, которые могут быть предоставлены на проверку сотрудникам ГИБДД.

По данному вопросу депутат Госдумы Ярослав Нилов от партии ЛДПР высказал положительное мнение и подчеркнул, что партия уже несколько лет назад предложила подобное нововведение. Кроме того, был разработан законопроект, который позволит водителям избежать эвакуации своих автомобилей, если у них отсутствуют необходимые документы.