Начислят двойную пенсию: россиянам объявили о новом решении уже с июля 2023 года

Российским пенсионерам рассказали о начислении двойной пенсии уже с июля. Получить сразу две пенсионные выплаты можно будет за счет недавних изменений в законодательстве. И многим для этого не придется подавать заявление. Об этом рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов, сообщает PRIMPRESS.
По его словам, по закону рассчитывать на получение сразу двух пенсий в течение месяца могут несколько категорий граждан. В первую очередь к таковым всегда относились ветераны Великой Отечественной войны, бывшие жители Ленинграда и Севастополя во время их блокады и осады, а также бывшие космонавты.
Однако с недавнего времени к ним добавились еще и другие категории людей. Так, теперь получить двойную пенсию смогут участники СВО и члены их семей. Например, две выплаты назначат участникам, которые стали инвалидами в результате травмы. Они смогут получить пенсию по инвалидности и за выслугу лет.
Также две пенсии будут начислять вдовам и вдовцам, а также семьям погибших участников операции. Соответственно, если такое событие случится в июне, уже с июля для них будет двойная пенсия.
При этом, по словам эксперта, назначить две пенсионные выплаты могут и простым военным, а также тем, кто отработал в правоохранительных органах. При наличии стажа "на гражданке" они могут подать заявление в Социальный фонд, чтобы им начали платить пенсию по старости. Для этого важно достичь пенсионного возраста по закону, а также накопить как минимум 14 лет страхового стажа и 28 пенсионных баллов.
Но вторая пенсия им будет назначена уже без учета фиксированной выплаты, которая положена всем остальным пенсионерам. То есть пенсия будет ниже примерно на 7600 рублей, предупредил Власов.