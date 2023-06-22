Студент-радиофизик из Сыктывкара воссоздал полевую операционную времен ВОВ

Студент СГУ имени Питирима Сорокина Марк Санин создал максимально детальную реконструкцию полевой операционной времен Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в пресс-службе СГУ. Четверокурсник Марк Санин уже более пяти лет занимается сбором экспонатов периода Великой Отечественной войны. В его коллекции уже без малого более 500 наименований. Среди них имеется медицинское и хирургическое оборудование, повторяющее то, что использовалось в госпиталях на полях боевых действий во время войны.

В реконструированной части полевого госпиталя есть перевязочный пункт, операционная и зона ее обслуживания , где стерилизовали инструменты и готовили хирурга к проведению операции. Авторам реконструкции удалось даже детально воссоздать ситуацию, когда хирургу приходится работать без перчаток, с полностью обработанными руками, ведь на поле боя операции чаще всего делали без защитных средств.