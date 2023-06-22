Студент-радиофизик из Сыктывкара воссоздал полевую операционную времен ВОВ

Студент СГУ имени Питирима Сорокина Марк Санин создал максимально детальную реконструкцию полевой операционной времен Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в пресс-службе СГУ.
Четверокурсник Марк Санин уже более пяти лет занимается сбором экспонатов периода Великой Отечественной войны. В его коллекции уже без малого более 500 наименований. Среди них имеется медицинское и хирургическое оборудование, повторяющее то, что использовалось в госпиталях на полях боевых действий во время войны.
В реконструированной части полевого госпиталя есть перевязочный пункт, операционная и зона ее обслуживания , где стерилизовали инструменты и готовили хирурга к проведению операции. Авторам реконструкции удалось даже детально воссоздать ситуацию, когда хирургу приходится работать без перчаток, с полностью обработанными руками, ведь на поле боя операции чаще всего делали без защитных средств.
Свои экспонаты студент находит на вторичном рынке, куда они попадают со вскрытых складов военного резерва. По словам Марка, он около трех лет “охотился” за хирургическим столом и в итоге приобрел абсолютно новый стол операционный полевой 1958 года производства, созданный по ГОСТу военных времен.