Стал известен график отключения горячей воды в Сыктывкаре с 27 июня по 4 июля

Сыктывкарские тепловые сети сообщают, что в связи с производством гидравлических испытаний участка тепломагистрали № 1 и сетей от котельной "Кутузова" с 27 июня по 4 июля будет отключено горячее водоснабжение по адресам:

ул. Бабушкина, 1, 4, 10, 11, 11/1;

ул. Интернациональная, 17, 64, 77, 85;

ул. Кирова, 1, 20, 22, 24, 28, 36, 38, 38/2, 38/3, 38/4;

ул. Коммунистическая, 2, 6;

ул. Красных Партизан, 42, 44, 46, 48;

ул. Крупской, 3, 3А, 7, 14;

ул. Кутузова, 2, 4-9, 9/3, 9А, 10, 11, 11/2, 12-19, 20А, 25, 34, 36;

ул. Ленина, 2, 4, 6, 17, 19, 21, 23, 23А, 24, 25, 27, 28, 30, 33, 39, 41, 43, 45, 47А, 49, 51, 53, 55;

ул. Максима Горького, 2, 9, 13, 13А, 15, 18, 20;

ул. Навигационная, 2;

ул. Озерная, 9, 10, 12, 13, 15-21, 23/8, 24-28;

ул. Орджоникидзе, 2, 2А, 3, 4, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 18;

ул. Перевозная, 1, 4;

ул. Свободы, 10А, 12, 13/8, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35/75, 62А;

ул. Советская, 1, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 3, 4, 6, 8-16, 16/1, 17-23, 25, 26, 27, 29;

ул. Сорвачёва, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 32, 34, 36, 38, 44, 48А, 80;

ул. Сплавная, 1, 1А, 5;

ул. Тентюковская, 49, 63, 63Б.

Также с 28 июня по 4 июля для ремонта оборудования котельной «Госопытная» будет отключена подача горячей воды по адресам: