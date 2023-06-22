Роспотребнадзор намерен запретить отключать горячую воду более чем на 14 дней

Роспотребнадзор намерен запретить муниципальным властям отключать горячую воду во время профилактических ремонтов более чем на 14 дней. Об этом сказано в проекте "Санитарно-эпидемиологических требований к содержанию территорий городских и сельских поселений…", который подготовила служба. "Известия" ознакомились с документом. Такие работы в РФ обычно проводят летом, напомнили в службе. Они важны для того, чтобы подготовить инфраструктуру к зимнему периоду. "В 2021 году утратил силу СанПиН "Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения...", который установил требование: отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток в период ежегодных профилактических ремонтов, установил. Из постановления Госстроя от 2003 году следует, что ремонт тепловых сетей и пунктов, систем теплопотребления следует производить одновременно — в летнее время", — напомнили в Роспотребнадзоре.

При этом органы местного самоуправления сами устанавливают продолжительность ремонта, у них есть лишь рекомендация – делать это в течение двух недель. Судя по всему, эти рамки не всегда удается выдержать. "Учитывая многочисленные обращения граждан и организаций по данному вопросу", Роспотребнадзор решил изменить санитарные требования. Поэтому служба включила положение о максимальных сроках отключения горячей воды в 14 суток.

В службе уточнили, что за нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, установлена ответственность по статье 6.3 КоАПа. То есть тепловые компании могут столкнуться с максимальным наказанием для юридических лиц — приостановление деятельности на 90 суток.