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Для жителей Коми изменили время записи к врачу на Госуслугах

Для жителей Коми изменили время записи к врачу на Госуслугах

С 22 июня 2023 года обновление талонов при записи на прием к врачу через Госуслуги будет происходить с 07:00 утра в будние дни. Все желающие могут записать на прием себя, ребенка или другого человека, сообщает Минздрав Коми.

Ранее, в связи с технической проблемой новой информационной системы ЕЦП.МИС, внедренной в конце прошлого года, обновление талонов было возможным с 03:00, что было крайне неудобно для пациентов.

Напомним, что продолжают действовать и другие способы записи на прием к врачу:

  • по телефону call-центра медицинской организации
  • по телефону 8 800-550-0000 Контакт-центра Министерства здравоохранения Республики Коми
  • лично в регистратуре медицинской организации

В случае, если возникли трудности при записи к врачу, можно обратиться в республиканские чаты проекта "ЗдравКонтроль" в мессенджере "Telegram".

Для жителей районов республики – чат "Коми. Здоровье"

Для жителей столицы – чат "Сыктывкар. Здоровье"

В чатах можно задать вопросы о записи к врачу, на обследование, о режиме работы медицинских специалистов. Важно: назначение лечения и медицинские советы в чате получить нельзя, также в чатах не получится вызвать неотложную или скорую помощь.

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