Для жителей Коми изменили время записи к врачу на Госуслугах

С 22 июня 2023 года обновление талонов при записи на прием к врачу через Госуслуги будет происходить с 07:00 утра в будние дни. Все желающие могут записать на прием себя, ребенка или другого человека, сообщает Минздрав Коми.
Ранее, в связи с технической проблемой новой информационной системы ЕЦП.МИС, внедренной в конце прошлого года, обновление талонов было возможным с 03:00, что было крайне неудобно для пациентов.
Напомним, что продолжают действовать и другие способы записи на прием к врачу:
- по телефону call-центра медицинской организации
- по телефону 8 800-550-0000 Контакт-центра Министерства здравоохранения Республики Коми
- лично в регистратуре медицинской организации
В случае, если возникли трудности при записи к врачу, можно обратиться в республиканские чаты проекта "ЗдравКонтроль" в мессенджере "Telegram".
Для жителей районов республики – чат "Коми. Здоровье"
Для жителей столицы – чат "Сыктывкар. Здоровье"
В чатах можно задать вопросы о записи к врачу, на обследование, о режиме работы медицинских специалистов. Важно: назначение лечения и медицинские советы в чате получить нельзя, также в чатах не получится вызвать неотложную или скорую помощь.