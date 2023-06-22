Для жителей Коми изменили время записи к врачу на Госуслугах

С 22 июня 2023 года обновление талонов при записи на прием к врачу через Госуслуги будет происходить с 07:00 утра в будние дни. Все желающие могут записать на прием себя, ребенка или другого человека, сообщает Минздрав Коми.

Ранее, в связи с технической проблемой новой информационной системы ЕЦП.МИС, внедренной в конце прошлого года, обновление талонов было возможным с 03:00, что было крайне неудобно для пациентов.