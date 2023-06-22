Мэрия Сыктывкара выкупит у собственников ветхий деревянный дом

Мэрия столицы Коми выкупит у горожан ветхий деревянный дом и землю под ним. Об этом сказано в новом постановлении администрации города.

Речь идет о здании по улице Юхнина, 21, находящемся на участке площадью 1 268 квадратных метров. Земля попадает под изъятие в рамках договора о развитии территории "Нагорный проезд - улица Юхнина - улица Орджоникидзе - улица Карла Маркса - улица Оплеснина - Октябрьский проспект".