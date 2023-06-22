Какие проблемы ждут знаки Зодиака в четверг: гороскоп на 22 июня 2023 года

Как только день идет на убыль, мы начинаем растрачивать накопленную ранее энергию: занимается серьезными, крупными проектами, реализуем планы, добиваемся результата, достигаем вершин. Постарайтесь, чтобы сегодня хотя бы ваши мысли работали в этом направлении. Овен Овны в четверг погрузятся а атмосферу рабочих интриг: придется лавировать и даже хитрить, чтобы все подчинённые занялись своими делами, ваше начальство, напротив, не изобретало от скуки для вас всё новых и новых необязательных задач. Если у вас есть провести сегодняшний день в рабочей поездке ‒ выбирайте именно это вариант.

Телец Мысли Тельцов в четверг занимают личные проблемы. Вы пытаетесь проникнуть в мысли близкого человека и понять, что он или она имели в виду, почему сказал то, что сказал, и каковы на самом деле его чувства. Совершенно бесплодное занятие, которое отнимет у вас силы, но не добавит ясности. Если хотите знать ‒ просто спросите, ответ вас удивит.

Близнецы

Близнецы в четверг получат предложение, от которого трудно будет отказаться: совсем небольшая работа за адекватные (и так нужные вам) деньги. Однако помните про бесплатный сыр: работа может оказаться больше и сложнее, чем кажется на первый взгляд. Постарайтесь трезво оценить, хватит ли у вас сил на реализацию всех планов.

Рак

Ракам в четверг полезны любые дела, связанные с зарубежьем: от экзамена по иностранному языку до просмотра международных новостей. Вы умудритесь извлечь пользу из ерундовой, казалось бы, подсказки. Но успешнее всего будут те Раки, у кого налажен бизнес с иностранными партнерами, сегодня возможны очень выгодные договоренности.

Лев

Львам для перестройки на новый «режим энергопотребления» обязательно нужна пауза, поэтому не планируйте на четверг ничего принципиально важного, а вот прогулка, особенно на природе, буде кстати. Будьте внимательны к потребностям своего организма, побалуйте себя сегодня, отнеситесь к себе с пониманием и снисхождением.

Дева

Девы, как правило, не пользуются репутацией блестящих ораторов, однако в четверг вы будете необычайно убедительны. Воспользуйтесь этой особенностью дня, если вам нужно привлечь кого-то на свою сторону. Не бойтесь публичных выступлений, сегодня все презентации и публичные акции, в том числе онлайн, пройдут удачно.

Весы

Если Весы запланировали на четверг какую-то сделку, то непременно окажутся в плюсе. Она не обязательно будет большой, даже повседневные покупки неожиданно обойдутся вам в половину цены. Акции, скидки и распродажи буквально ходят за вами по пятам. Есть только одна опасность: выгодных предложений будет больше, чем денег у вас в кошельке.

Скорпион

Скорпионы в четверг находятся в фазе избытка энергии, что позволяет вам менять реальность по своему вкусу. Если ваше желание достаточно сильно, то сегодня оно может осуществиться, даже если вы не будете прилагать к этому никаких усилий, кроме мысленных. Поэтому будьте осторожнее с мечтами ‒ иногда их воплощение приводит к неожиданным результатам.

Стрелец

Стрельцам переход из зимы в лето всегда даётся непросто и может проявиться необъяснимыми недомоганиями. Не считайте в четверг каждый эпизод слабости или головокружения признаками серьёзного недуга, но и не игнорируйте. У вас сегодня должно быть время для релаксации, чтобы обрести баланс, залог вашего хорошего самочувствия.

Козерог

Козероги в четверг должны прислушиваться к своему подсознанию и действовать в соответствии с его подсказками. Не бойтесь совершать нелогичные и даже рискованные поступки: сегодня удача на вашей стороне, и вы окажетесь в выигрыше даже там, где все другие только потеряют. Но важно, чтобы вы были активными: под лежачий камень вода не течёт!

Водолей

Водолеи в четверг вернутся к корням: вам будет очень полезно общение со старшими членами семьи, только не формальное, а спокойное, душевное и уважительное. Расспросите о прошлом, попросите совета: это только доставит удовольствие вашим родителям (или бабушкам и дедушкам), но и окажется для вас неожиданно полезным.

Рыбы