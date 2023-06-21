SberBusinessAPI помог корпоративным клиентам и партнёрам Сбера увеличить объёмы трансакций

Объёмы трансакций корпоративных клиентов Сбера, которые подключили SberBusinessAPI, в среднем за год увеличились на 111%. Об этом говорит статистика компаний, которые пользуются этим удобным инструментом.

SberBusinessAPI — это набор B aaS1 решений и методов прямой интеграции, объединяющий все API -решения Сбера и открывающий широкий спектр возможностей средним и крупным компаниям страны. В SberBusinessAPI доступно более 100 сервисов: выставление счетов, зарплатный проект, работа с платёжными поручениями и бизнес-картами и многое другое . После интеграции система позволяет осуществлять взаимодействие с банком напрямую из учётной системы или торговой площадки партнёра.

Анна Лоевская, директор дивизиона "Цифровой корпоративный банк" Сбербанка: "Статистика клиентов SberBusinessAPI по объёмам трансакций говорит сама за себя: платёжная рутина перестаёт отнимать у компаний время, необходимое для развития продаж и бизнеса в целом. SberBusinessAPI предлагает уникальный набор методов и решений прямой и внешней интеграции, которые будут полезны разным сегментам бизнес-аудитории. Небольшие предприятия благодаря API Сбера могут быстро настроить приём оплаты, повысить собираемость регулярных платежей и подписок, обеспечить мгновенные расчёты с юридическими лицами. Крупные корпорации оценят скорость, удобство и эффективность прямой интеграции при работе с выписками, зарплатными реестрами и другими рутинными операциями".

Среди клиентов B 2 B -сегмента, которые подключили SberBusinessAPI, большим спросом пользуются решения для B2B2 и B2B2C-переводов3 по бизнес-картам, платежей на счета самозанятых. У клиентов SberBusinessAPI также востребованы сервисы корпоративных подписок, рассрочки для бизнеса и моментальных платежей.