Как будто в сказке: Глоба предсказала нескольким знакам белую полосу в конце июня

Три знака зодиака в конце июня обретут счастье и гармонию про прогнозу российского астролога Тамары Глобы. Для кого именно с 20 июня начнется белая полоса, читайте ниже. Овны

Первыми в списке счастливчиков окажутся Овны. Им последняя декада июня принесет успехи как в творчестве, так и в профессии. Вы сможете предложить такие идеи, за которые начальство в будущем вас щедро наградит. А если вам еще окажут поддержку родные, то вы сможете "горы свернуть".

Близнецы

Близнецы получат "зеленый свет" на то, что раньше боялись сделать. Теперь же звезды наоборот советуют представителям знака решаться. Вы можете смело сменить работу, сыграть свадьбу или переехать. Эти изменения пойдут вам только на благо.

Весы

Для Весов счастье будет связано с личной жизнью. Если у вас еще не было второй половинки, вы получите шанс ее обрести, а если у вас уже есть избранник, то вы сумеете решить проблемы во взаимоотношениях, если таковые у вас имеются.