Platform V от Сбера — лучшая платформа для импортозамещения

Технологическая платформа Platform V от Сбера заняла 1-е место в номинации "Платформа года для импортозамещения", об этом объявлено на торжественной церемонии премии CNews "Импортозамещение года".

Platform V — флагманское решение компании СберТех. Платформа закрывает потребности прикладных решений на уровне технологического ПО, позволяет быстро и эффективно создавать информационные системы, прикладные продукты и приложения любого масштаба и сложности. Она включает более 70 инструментов и компонентов для разработки промышленных приложений, в том числе технологическую среду, средства разработки и поддержки производственного процесса, системы управления базами данных, удобные решения для интеграции, аналитики и мониторинга, виртуализации и контейнеризации.

Продукты Platform V полностью подходят для задач импортозамещения и включены в Реестр российского программного обеспечения (РРПО). Платформа соответствует стандартам корпоративного уровня в области безопасности, производительности и надёжности, имеет в своём составе эффективные технологии быстрой разработки, которые позволяют в короткие сроки и с минимальными трудозатратами реализовать необходимую бизнес-логику. Продукты Platform V могут поставляться как интегрированным набором компонентов, так и в виде отдельных решений для точечной замены. Подробнее о продуктах платформы — на сайте Platform V.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, CTO , руководитель блока "Технологии" Сбербанка: "У нас есть негласное правило: любые технологические решения, которые мы предлагаем рынку, мы сначала проверяем внутри себя. Думаю, лучшее доказательство высокой производительности и надёжности платформы — тот факт, что уже несколько лет она успешно применяется в Сбере для оказания услуг для почти 107 миллионов наших клиентов. Platform V позволила обеспечить технологический суверенитет Сбера и добиться значительных бизнес-результатов. Благодаря команде СберТех, наша цифровая платформа постоянно совершенствуется, появляются все новые и востребованные бизнесом продукты для решения задач импортозамещения и цифровой трансформации".