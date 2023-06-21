Пенсионерам объявили о новом решении: двойная пенсия ожидается уже в июле 2023 года

Российским пенсионера рассказали о получении двойной пенсии уже с июля 2023 года. Получить сразу две выплаты можно будет за счет некоторых изменений в законодательства. При этом не нужно будет подавать никах заявлений. Кто получил деньги уже в следующем месяце, рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов.
По словам эксперта, несколько категорий пенсионеров в России могут рассчитывать на получение сразу двух пенсий за месяц. Речь идет о ветеранах Великой Отечественной войны, бывших жителей Ленинграда и Севастополя во время блокады и осады, а также бывшие космонавты.
Однако с недавнего времени получать двойную пенсию смогут участники специальной военной операции и члены их семей. В частности, две пенсии будут назначены бойцам СВО, которые в результате травмы получили инвалидность. Им будет назначена пенсия за выслугу лет и выплата по инвалидности.
Кроме того, двойную пенсию будут назначать вдовам и вдовцам, а также семьям погибших участников спецоперации.
При этом выплата двух пенсий будет распространяться не только на военнослужащих, но и на сотрудников правоохранительных органов. Так, при наличии необходимого стажа можно будет подать заявление в Социальный фонд РФ для назначения пенсии по старости. Однако для этого нужно будет достичь пенсионного возраста, а также накопить 14 лет страхового стажа и 28 пенсионных баллов.
Вторая пенсия им будет назначена уже без учета фиксированной выплаты, которая положена всем остальным пенсионерам. То есть пенсия будет примерно на 7600 рублей ниже, сообщает PRIMPRESS.