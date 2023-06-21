Пенсионерам объявили о новом решении: двойная пенсия ожидается уже в июле 2023 года

Российским пенсионера рассказали о получении двойной пенсии уже с июля 2023 года. Получить сразу две выплаты можно будет за счет некоторых изменений в законодательства. При этом не нужно будет подавать никах заявлений. Кто получил деньги уже в следующем месяце, рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов.

По словам эксперта, несколько категорий пенсионеров в России могут рассчитывать на получение сразу двух пенсий за месяц. Речь идет о ветеранах Великой Отечественной войны, бывших жителей Ленинграда и Севастополя во время блокады и осады, а также бывшие космонавты.