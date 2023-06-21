Сбер внедряет искусственный интеллект в работу подразделений инкассации и службы безопасно

На фоне развития киберпреступности "классические" злоумышленники не уходят в тень. Они существуют и каждый раз пытаются искать новые возможности воплотить в жизнь свои преступные замыслы, сообщил заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов во время открытия Всероссийских соревнований по многоборью среди инкассаторов и подразделений охраны в Нижнем Тагиле.

По его словам, ключевая цель Сбера в сфере безопасности — это обеспечить сохранность имущества своих клиентов, банковских ценностей и безопасность сотрудников, а внедрение ИИ эффективно помогает в достижении этой цели.