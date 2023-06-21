Сыктывкарцы жалуются на скопление крыс в микрорайоне "Орбита"

Сыктывкарцы пожаловались в социальных сетях на огромное скопление крыс возле торговой сети “Пятерочка” в микрорайоне “Орбита”. Люди писали, что около магазина целая колония вредителей. Администрация столицы Коми прокомментировала ситуацию.

Рядом с продуктовым супермаркетом по улице Лыткина горожане заметили дыры в земле, а возле них бегали огромные толстые крысы.

“Животные чувствуют себя вольготно, выглядят упитанными, шмыгают из норки в норку и спокойно едят хлебушек. Трогательное единение с голубями предсказывает потенциальный тесный обмен заразой с последующим распространением”, — написал сыктывкарец в соцсетях.