Сыктывкарцы жалуются на скопление крыс в микрорайоне "Орбита"

Сыктывкарцы пожаловались в социальных сетях на огромное скопление крыс возле торговой сети “Пятерочка” в микрорайоне “Орбита”. Люди писали, что около магазина целая колония вредителей. Администрация столицы Коми прокомментировала ситуацию.
Рядом с продуктовым супермаркетом по улице Лыткина горожане заметили дыры в земле, а возле них бегали огромные толстые крысы.
“Животные чувствуют себя вольготно, выглядят упитанными, шмыгают из норки в норку и спокойно едят хлебушек. Трогательное единение с голубями предсказывает потенциальный тесный обмен заразой с последующим распространением”, — написал сыктывкарец в соцсетях.
“В “Орбите” где новостройки полно нор, а в них живут крысы”, — отметила Оксана Денисова.
Как сообщили в мэрии Сыктывкара, проблема с крысами существует в многоквартирном здании, где находится магазин “Пятерочка”.
“В самом магазине дератизация проходит ежемесячно, а также при необходимости принимаются дополнительные меры по уничтожению грызунов. Крыс заметили не в магазине, а на улице рядом с домом. Ответственность за надлежащее санитарное состояние в жилых многоквартирных домах несет управляющая компания. Процедура дератизации входит в перечень обязательных и предусмотрена в минимальном перечне услуг и работ по обслуживанию МКД. Администрация города в лице Управления ЖКХ координирует деятельность ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК по проведению совместных работ по дератизации мест частого скопления крыс”, — сообщили в администрации города.
Ближайшая единовременная обработка мест скопления крыс планируется с 26 по 30 июня 2023 года.
Если вы обнаружили крыс возле контейнерных площадок для мусора или многоквартирного дома, необходимо обратиться в управляющую компанию.