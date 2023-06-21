В Коми ограничили работу наливаек в жилых домах и запретили продажу алкоголя 24 июня

21 июня в Коми приняли поправки в закон о продаже алкоголя. Главным образом они коснулись наливаек, расположенных в жилых домах и рядом с ними, имеющих зал обслуживания площадью менее 50 квадратов.
Также стало известно и о новом запрете продажи алкоголя на День молодежи. Теперь купить его нельзя будет только 24 июня, вместо прежней даты, 27 июня и двух последующих выходных.
Поводом для инициативы послужило большое число жалоб в полицию и контролирующие органы. Круглосуточная торговля алкоголя, в том числе на вынос приводит к нарушению порядка, шуму и дракам. С 2020 по 2022 год поступило свыше 4 тысяч таких жалоб.
Обновленный закон позволит сократить число подобных заведений в жилых домах и снизить социальную напряженность. Под ограничения сейчас попадают 33 объекта на территории региона. В основном они расположены в Сыктывкаре и Ухте. Тем не менее, владельцам бизнеса дали переходный период, чтобы перестроиться под новые реалии.
Одним из требований к заведениям, которое могут ввести в будущем, станет обязательное наличие кухни. Ее отсутствие приведет к закрытию точки.
Сыктывкар сейчас прорабатывает вопрос о введении обязательного соответствия требованию располагать точку продажи в 25 м от жилых домов и других объектов.