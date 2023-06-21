В Коми ограничили работу наливаек в жилых домах и запретили продажу алкоголя 24 июня

21 июня в Коми приняли поправки в закон о продаже алкоголя. Главным образом они коснулись наливаек, расположенных в жилых домах и рядом с ними, имеющих зал обслуживания площадью менее 50 квадратов.

Также стало известно и о новом запрете продажи алкоголя на День молодежи. Теперь купить его нельзя будет только 24 июня, вместо прежней даты, 27 июня и двух последующих выходных.