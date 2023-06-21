Кинологи из Сыктывкара рассказали, как собака раскрыла преступление и спасла человека

21 июня в России отмечается День кинологических подразделений МВД. Накануне этой даты в Центре кинологической службы МВД по Коми прошли показательные учения кинологов с собаками. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, как обученные псы помогают спасти жизнь человеку и что они еще умеют.
20 июня в Центре кинологической службы, который находится в Сыктывкаре, сотрудники МВД показали, как собаки могут преодолевать различные преграды и препятствия, искать наркотические и взрывчатые вещества и защищать человека от угроз.
Кинолог Никита Нестеров показал, как его обученный пес Хантер может без затруднений преодолевать полосу препятствий, прыгать в кольцо, через стену, забираться на высокую лестницу и ползти.
Никита объяснил, что для эффективного выполнения задач собаку необходимо поощрять:
“Когда собака верно выполнила команду, обязательно нужно давать ей поиграть любимую игрушку, у Хантера это мячик. У всех псов поощрения разные, кому-то больше нравятся другие игрушки или вкусная еда”.
Начальник отделения Центра кинологической службы Юлия Реутова рассказала, как собака помогает искать наркотики и взрывчатку:
“Моей служебной собаке Жиминаль пять лет, она уже довольно опытная, помогает искать наркотические средства и взрывчатые вещества. Вообще наши животные обучаются по узкой направленности, обычно ее определяют, когда собаке нет еще двух месяцев. Когда псу исполняется шесть и 12 месяцев, она проходит специальное тестирование, чтобы выявить, какая работа ей больше всего подходит. Есть также розыск, поиск останков и трупа человека, помощь в раскрытии преступлений. Моя Жиминаль уже помогла однажды спасти жизнь человеку, помогла отпугнуть нападающих на него. Иногда она находит очень большие объемы наркотиков, однажды нашла пять килограммов запрещенного вещества. Бывает такое, что мы попадаем в опасные ситуации, куда без служебной собаки я бы ни за что пойти не осмелилась".
Сотрудники кинологического центра также рассказали, что обучают собак уже с первых месяцев жизни, а служит животное обычно до восьми лет, но бывают и такие случаи, когда в таком возрасте все рабочие качества сохраняются и тогда собака может прослужить еще несколько лет.
“После окончания службы ее чаще всего забирают себе кинологи, а если такой возможности нет, то отдают гражданским. Обученная собака — это очень хорошее животное. Она послушная, знает множество команд, а также помогает охранять дом”, — рассказали кинологи.
Обученные животные помогают устранить угрозу в виде неадекватного, нападающего человека. Таким образом они охраняют не только себя и хозяина, но и других служащих и гражданских, которые находятся под угрозой.