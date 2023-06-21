Кинологи из Сыктывкара рассказали, как собака раскрыла преступление и спасла человека

21 июня в России отмечается День кинологических подразделений МВД. Накануне этой даты в Центре кинологической службы МВД по Коми прошли показательные учения кинологов с собаками. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, как обученные псы помогают спасти жизнь человеку и что они еще умеют.



20 июня в Центре кинологической службы, который находится в Сыктывкаре, сотрудники МВД показали, как собаки могут преодолевать различные преграды и препятствия, искать наркотические и взрывчатые вещества и защищать человека от угроз.



Кинолог Никита Нестеров показал, как его обученный пес Хантер может без затруднений преодолевать полосу препятствий, прыгать в кольцо, через стену, забираться на высокую лестницу и ползти.

Никита объяснил, что для эффективного выполнения задач собаку необходимо поощрять:

“Когда собака верно выполнила команду, обязательно нужно давать ей поиграть любимую игрушку, у Хантера это мячик. У всех псов поощрения разные, кому-то больше нравятся другие игрушки или вкусная еда”.





Начальник отделения Центра кинологической службы Юлия Реутова рассказала, как собака помогает искать наркотики и взрывчатку:

