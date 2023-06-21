В Сыктывкаре началась подготовка главного городского пляжа

В столице Коми началась подготовка пляжа в местечке Кируль. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
21 июня стартовали работы по подготовке городского пляжа в местечке Кируль. Взяты анализы воды, близлежащий лесной массив обработан от клещей. Также подрядчик уже доставил на пляж необходимый инвентарь: скамейки, урны, кабинки для переодевания. Сейчас работники ведут их косметический ремонт.
Открытие пляжа планируется сразу после завершения всех подготовительных мероприятий. К сожалению, погода пока не располагает к купанию и отдыху на солнце и песке, а синоптики улучшения условий пока не прогнозируют.