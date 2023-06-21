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В Сыктывкаре началась подготовка главного городского пляжа

В Сыктывкаре началась подготовка главного городского пляжа

В столице Коми началась подготовка пляжа в местечке Кируль. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

21 июня стартовали работы по подготовке городского пляжа в местечке Кируль. Взяты анализы воды, близлежащий лесной массив обработан от клещей. Также подрядчик уже доставил на пляж необходимый инвентарь: скамейки, урны, кабинки для переодевания. Сейчас работники ведут их косметический ремонт.

Открытие пляжа планируется сразу после завершения всех подготовительных мероприятий.  К сожалению, погода пока не располагает к купанию и отдыху на солнце и песке, а синоптики улучшения условий пока не прогнозируют.

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