В Сыктывкаре началась подготовка главного городского пляжа

В столице Коми началась подготовка пляжа в местечке Кируль. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

21 июня стартовали работы по подготовке городского пляжа в местечке Кируль. Взяты анализы воды, близлежащий лесной массив обработан от клещей. Также подрядчик уже доставил на пляж необходимый инвентарь: скамейки, урны, кабинки для переодевания. Сейчас работники ведут их косметический ремонт.