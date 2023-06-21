Стало известно, как изменится движение автобусов на день молодежи в Сыктывкаре

Администрация Сыктывкара информирует о временном изменении движения автобусов на День молодежи. Это связано с ограничением движения транспорта на участках по ряду улиц.

24 июня с 7.00 часов до 24.00 часов будет закрыто движение транспорта на Стефановской площади.