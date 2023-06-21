Стало известно, как изменится движение автобусов на день молодежи в Сыктывкаре

Администрация Сыктывкара информирует о временном изменении движения автобусов на День молодежи. Это связано с ограничением движения транспорта на участках по ряду улиц.
24 июня с 7.00 часов до 24.00 часов будет закрыто движение транспорта на Стефановской площади.
- С 7.00 до 22.00 часов 24 июня на время проведения мероприятий будет перекрыто по улице Ленина от Куратова до Бабушкина.
- С 00.00 до 22.00 часов 24 июня будет ограничено движение транспорта по улице Коммунистической от Интернациональной до Советской.
- С 7.00 до 22.00 часов будет ограничено движение транспорта от дома № 133 по улице Интернациональной в сторону дома № 10 по улице Коммунистической.
Движение общественного транспорта 24 июня в период с 07:00 до 24:00 будет осуществляется по следующим утвержденным схемам:
- маршрут № 1 — в прямом и обратном направлении: ул. Орджоникидзе — ул. Интернациональная — ул. Куратова — ул. Советская — далее по маршруту.
- Незадействованные остановочные пункты: "Дворец творчества", "ул. Ленина" в районе дома № 49
- Временные остановочные пункты: "Администрация" (в прямом направлении), "отель Авалон" (в обратном направлении)
- маршрут № 3 — в прямом и обратном направлении: ул. Интернациональная — ул. Домны Каликовой — ул. Советская — ул. Домны Каликовой — ул. Кирова — ул. Пушкина — ул. Интернациональная - далее по маршруту.
- Незадействованные остановочные пункты: "Дворец творчества", "ул. Ленина", в районе дома № 49, "Русская гимназия"
- Временные остановочные пункты: "Гостиница Авалон", "Баня № 3" (в прямом направлении, в сторону с/х Пригородного), "Администрация", "Дом художников" (в обратном направлении, в сторону аэровокзала)
- маршрут № 12 — в прямом и обратном направлении: ул. Орджоникидзе — ул. Интернациональная — ул. Домны Каликовой — ул. Кирова — ул. Пушкина — ул. Интернациональная — ул. Орджоникидзе — далее по маршруту.
- Незадействованные остановочные пункты: "Дворец творчества", "ул. Ленина", в районе дома № 49 (в прямом и обратном направлении)
- Временные остановочные пункты: "Администрация", "Дом художников" (в прямом направлении, в сторону Автостанции), "гостиница Авалон"(в обратном направлении, в сторону Эжвы)
- Маршрут № 23 — ул. Ленина — ул. Орджоникидзе — ул. Интернациональна— ул. Домны Каликовой — ул. Кирова.
- Незадействованные остановочные пункты в прямом и обратном направлении: "ул. Ленина", в районе дома № 49", Баня № 3.
Временные остановочные пункты:
- в прямом направлении (в сторону п.г.т. Краснозатонский): "Администрация", "Дом художников";
- в обратном направлении (в сторону пл. им Габова): "Дом художников", "Ул. Пушкина", " гостиница Авалон", "Дворец творчества".
- Маршрут № 25 — ул. Ленина — ул. Орджоникидзе — ул. Интернациональна— ул. Домны Каликовой — ул. Кирова.
- Незадействованные остановочные пункты в прямом и обратном направлении: "ул. Ленина", в районе дома № 49", Баня № 3.
Временные остановочные пункты:
- в прямом направлении (в сторону п.г.т. Краснозатонский): "Администрация", "Дом художников";
- в обратном направлении (в сторону пл. им Габова): "Дом художников", "Ул. Пушкина", " гостиница Авалон", "Дворец творчества".
Маршрут № 46
- В сторону автостанции — ул. Коммунистическая — ул. Интернациональная — ул. Домны Каликовой — ул. Кирова — далее по маршруту.
- В сторону Давпона - ул. Кирова — ул. Пушкина — ул. Интернациональная — ул. Коммунистическая — далее по маршруту.
- Незадействованные остановочные пункты: "Администрация", "ул. Ленина", в районе дома № 49.
- Временные остановочные пункты в прямом и обратном направлении: "Дом художников".
Маршрут № 126:
- в прямом и обратном направлении: ул. Орджоникидзе — ул. Интернациональная — ул. Куратова — ул. Советская.
- Незадействованные остановочные пункты в прямом и обратном направлении: "Дворец творчества", "ул. Ленина" в районе дома № 49.
- Временные остановочные пункты: "Администрация" (в сторону максаковских дач), "гостиница Авалон" (в сторону "Орбиты").