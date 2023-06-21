Не нужно ждать 65 лет: забрать часть пенсии можно до выхода не нее

Экономист рассказал, как россиянам получить пенсию еще до выхода на нее. Часть выплат могут выдать досрочно. Об этом пишет "Российская газета".

Пенсия состоит из двух частей - трудовой и накопительной. Первую гражданин получает по достижении определенного возраста в зависимости от того, сколько баллов он накопил. А вот накопительную часть можно получить раньше, не дожидаясь официального возраста выхода на пенсию, то есть на пять лет раньше.