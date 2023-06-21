Не нужно ждать 65 лет: забрать часть пенсии можно до выхода не нее

Экономист рассказал, как россиянам получить пенсию еще до выхода на нее. Часть выплат могут выдать досрочно. Об этом пишет "Российская газета".
Пенсия состоит из двух частей - трудовой и накопительной. Первую гражданин получает по достижении определенного возраста в зависимости от того, сколько баллов он накопил. А вот накопительную часть можно получить раньше, не дожидаясь официального возраста выхода на пенсию, то есть на пять лет раньше.
Напомним, официальный возраст выхода на пенсию составляет 65 лет для мужчин и 60 лет - для женщин.
Кроме того, отправиться на заслуженный отдых, по словам эксперта, можно и досрочно. Это право есть у россиян, занятых на вредных производствах. Срок назначения выплаты зависит от степени вредности условий труда.
Напомним, недавно, российским пенсионерам рассказали о начислении двойной пенсии уже с июля. Получить сразу две пенсионные выплаты можно будет за счет недавних изменений в законодательстве. И многим для этого не придется подавать заявление.