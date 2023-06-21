День летнего солнцестояния: чего нельзя делать и почему 21 июня надо загадать желание

Как правильно провести Международный день празднования солнцестояния, каким ритуалам следовать и как загадывать желания, чтобы точно сбылись? А еще мы раскроем приметы, связанные с 21 июня. Когда празднуют день летнего солнцестояния в 2023 году В 2023 году день летнего солнцестояния, когда мы наблюдаем самую короткую ночь и самый длинный день в году, выпал на 21 июня. Лишь в високосные годы этот день празднуют 20 июня. Уже с 22 июня продолжительность ночи будет увеличиваться, а день пойдет на убыль. Издревле разные народы придавали огромное значение дню летнего солнцестояния, рассказала порталу Лайф астролог Ольга Архангельская.

Как правильно провести день летнего солнцестояния Летнее солнцестояние — основной праздник во всех традициях. Дело в том, что именно на солнцестояние приходится пик лета. 21 июня происходит самый большой подъем жизненных сил и жизненной энергии, люди получают доступ к внутренней силе. Поскольку солнце является нашей жизненной силой, во время летнего солнцестояния этой мощи становится больше всего.

Солнце просто светит и дает жизнь всему окружающему, ничего не требуя взамен. Потому 21 июня следует быть искренне щедрыми и благодушными ко всему, что вас окружает. Энергетически день считается мощным, и то, как вы его проведете, что заложите, может иметь пролонгированный эффект от трех до шести месяцев.

День летнего солнцестояния: что нужно делать

В день летнего солнцестояния единственная звезда Солнечной системы движется очень медленно, а значит, человек может контролировать внутреннюю силу. 21 июня свою мощь направьте на достижение успеха в духовной и материальной сферах жизни.

Что нельзя делать в день летнего солнцестояния

Не стоит проявлять агрессию, конфликтовать и ссориться. В астрологии Солнце в натальной карте означает Я — самоидентификация, неизменная суть, цельность, любовь и творчество. Проявления эгоизма могут зашкаливать, стоит контролировать такие порывы.

День летнего солнцестояния: ритуалы

В день летнего солнцестояния нужно одеться так, чтобы привлечь правильную энергию. Ритуал с нарядами простой: выбирайте одежду красного, оранжевого, золотистого, желтого оттенков. Подойдет и белый. Украшения желательно надеть из золота и драгоценных камней — ведь то, что на вас будет, зарядится на долгое время положительной энергией солнца.

Как загадать желание в день летнего солнцестояния

В день летнего солнцестояния непременно нужно загадать самое сокровенное, заветное желание. Поверье гласит, что мечта обязательно станет реальностью, просто нужно правильно просить у мироздания. Если не терпится, чтобы желание сбылось как можно скорее, нужно пойти на хитрость: не просто загадать его, визуализируя, а исполнить специальный ритуал — перелезть через 12 заборов.

Приметы на день летнего солнцестояния