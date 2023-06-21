Региональный семейный капитал в Коми можно будет потратить на покупку лодки или снегохода

В Коми региональный материнский капитал можно будет потратить на покупку снегохода и лодки. Такое предложение внесли депутаты Госсовета, сообщает БНК.

На заседании 19 апреля в первом чтении депутат Евгения Лясковская предложила дать возможность жителям Коми приобретать автомобили за счет средств маткапитала. При этом ряд депутатов высказали мнение, что в некоторых районах республики, особенно в отдаленных населенных пунктах, большим спросом пользуются снегоходы и моторные лодки.