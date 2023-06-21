Региональный семейный капитал в Коми можно будет потратить на покупку лодки или снегохода

В Коми региональный материнский капитал можно будет потратить на покупку снегохода и лодки. Такое предложение внесли депутаты Госсовета, сообщает БНК.
На заседании 19 апреля в первом чтении депутат Евгения Лясковская предложила дать возможность жителям Коми приобретать автомобили за счет средств маткапитала. При этом ряд депутатов высказали мнение, что в некоторых районах республики, особенно в отдаленных населенных пунктах, большим спросом пользуются снегоходы и моторные лодки.
В результате законопроект отправили на доработку, и к заседанию 21 июня он предстанет в новой редакции. Как следует из поправок, региональный материнский капитал можно будет потратить на покупку автомобиля (не более четырех сидячих мест), утилитарного снегохода, маломерного судна отечесвенного производства.
Отметим, на сегодняшний день региональный материнский капитал можно направить на образование ребенка, получение платных медицинских услуг, улучшение жилищных условий, проведение капитального или текущего ремонта, а также переустройство или перепланировку жилого помещения. Кроме этого, раз в год родители имеют право на единовременную выплату до 25 тысяч рублей. Компенсацию можно направить, в том числе на оплату коммунальных услуг, страхование имущества семьи, оплату санаторно-курортного лечения и стоимости проезда до места отдыха и обратно родителей и детей в пределах России.